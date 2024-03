Fotbalový Rapotín před startem krajského přeboru zbrojil. Vyměnil trenéra, má nového brankáře a další tři posily.

Již na začátku zimní přípravy čtvrtý tým krajského přeboru Rapotín opustil trenér Antonín Mura. Na jeho místo usedl Otto Jáně, který se po několika sezonách do Jiskry vrátil. I proto měl tým narušený plán přípravy.

„Bylo to komplikované, ale nějak jsme to stabilizovali. Původně jsme nechtěli trénovat na umělce v Šumperku, ale nakonec jsme tam skrz trenéra dvakrát týdně jezdili. Nebylo to úplně nejhorší, ale účast některých hráčů na jednotkách vázla. Věříme, že se to s příchodem sezony a lepším počasím zlepší. Tohle nebylo úplně podle představ vedení ani trenéra,“ řekl Deníku předseda Rapotína Milan Stratil.

Kádr klub uzavřel na 21 jménech. Na tréninky jich chodilo ale okolo dvanácti, třinácti. „Když deset lidí chybí, tak to není optimální,“ potvrdil Stratil.

Jiskra navíc přišla o gólmanskou jedničku Ladislava Maxe, který posílí konkurenční Postřelmov. Náhradu klub našel v bratrovi stopera Milana Machalického Markovi, který naposledy chytal za divizní Všechovice a zkušenosti má také například z HFK Olomouc.

Nový kouč nemůže pro jarní část sezony počítat s Martinem Šabem, který je po operaci či Matějem Jankovičem, kterého operace teprve čeká. Namísto nich přivedl tým obránce Adama Vlka z Olešnice, odkud se dobře zná s trenérem Jáněm, Filipa Kmínka z Bohuňovic a Patrika Kmínka, který naposledy působil v Rakousku a v Česku hrál za Město Albrechtice. „Jsou to spíše univerzálnější hráči,“ poodhalil Stratil.

Rapotín má po patnácti kolech 28 bodů. Na třetí Želatovice ztrácí tři, na druhý Bělotín osm a na první Medlov patnáct bodů. Před pátou Lipovou je o tři body a na svého prvního soka jara Mohelnici má náskok čtyřbodový. „Myslím, že jsme kluky nahradili a mohli bychom hrát o druhé nebo třetí místo,“ věří Stratil.