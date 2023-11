Dlouho se držel na bedně, o kterou však v posledním kole přišel. Padl totiž na půdě lídra z Medlova (2:4) a přeskočily jej Želatovice. „Trošku to mrzí, myslel jsem si, že udržíme třetí místo. Jsem ale rád, že jsme v Medlově dokázali snížit z 0:3 na 2:3 a utkání s takhle kvalitním soupeřem zdramatizovat,“ hodnotil kouč Mura.

Rapotín měl skvělý nástup do soutěže, když úvodní čtyři kola vyhrál. Potom měl výsledky jak na houpačce. Výhra střídala porážku a třeba od Bělotína dostal šestku (2:6), od Želatovic čtverku (0:4). Naopak Litovli dal čtyři góly (4:0), Bohuňovicím zase šest (6:3). Odehrál tedy i několik divokých zápasů. Těsně zvládl také derby ve Velkých Losinách před sedmi stovkami diváků (2:1).

„Zpočátku jsme měli trochu štěstí, některá utkání jsme otočili. U konce nám trošku odešlo, ale zase jsme hráli se soupeři, kteří se pohybují vepředu tabulky. Také se nám zranili někteří hráči,“ popisoval Mura.

Výsledkem je čtvrté místo o tři body za třetími Želatovicemi, osm za druhým Bělotínem a patnáct za prvním Medlovem. Po polovině odehraných zápasů má na svém kontě 28 bodů. „Jsem spokojený. Před sezonou byla cílem záchrana a myslím, že už téměř zachráněni jsme. k jistotě stačí tak šest bodů,“ sdělil Mura.

Na výsledky Rapotína má velký vlil jeho klíčový hráč Jiří Ševčík, který v patnácti zápasech zaznamenal 19 branek a je nejlepším střelcem celé soutěže o gól před medlovským Patrikem Kasalem.

„Jirka tomu dával impuls. Hlavně v době, kdy nikdo nemohl dát gól, tak on ho dal. Byly ale také zápasy, kdy ho měl dát, ale nedal,“ hodnotil kapitána Mura.

Kromě výsledků a střelecké formy Ševčíka však v Rapotíně našel ještě jedno pozitivum na podzimní části. „Zařadili jsme do týmu pět kluků z dorostu a béčka,“ je spokojený kouč.

S koncem poloviny sezony se také vyrojily spekulace, že by trenér Rapotína Antonín Mura mohl zamířit do Bernartic, které se pohybují jako nováček v popředí I. A třídy. „Jsou to ale takové fámy, říká se, že mám jít do Bernartic, ale nejdu,“ řekl Mura.

A tak by rád tým v pauze posílil. „Nemáme středního záložníka, takže tam bych někoho chtěl a také stopera. Možná i další posty,“ prozradil.

Tým by měl zahájit zimní přípravu na konci ledna. „Budeme mít i osobní trenéry ve fitku v Mikulovicích, dvakrát v týdnu čtvrtek, sobota bych chtěl hrát. Zápasy budeme hrát v Jeseníku, Bruntále, Šumperku. Také budeme chodit v úterý běhat,“ přiblížil program Antonín Mura.