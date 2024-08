„Nebylo to ideální, byly tam chyby. Sám přiznával, že není trenér a nebylo to někdy úplně ono i rozhodnutí při střídání. Musí tam být nezávislý člověk, který nepřemýšlí, kdy na hřiště pošle sám sebe. Umístění mohlo být lepší, ale nakonec je slušné, uhráli jsme hodně bodů,“ hodnotil předseda klubu Milan Stratil.

Problémem Jiskry byla defenziva. Nastřílela sice 64 gólů - nejvíce z nich nejlepší střelec soutěže Jiří Ševčík (31). Ale stejný počet inkasovala. „To mě moc netěší. Není to moc lichotivý obrázek naší obrany. Musíme na tom hodně zapracovat. Moc času není, ale tohle nás trápí nejvíce. Dávali jsme si branky po individuálních chybách, skoro až vlastňáky, to chceme odstranit. Soutěž nebude vůbec jednoduchá,“ je si vědom Stratil.

Klub navíc opustil útočník Jan Šmirják, který zamířil ve volném přestupu do Javorníku a následně do béčka Prostějova. „Chtěli jsme, aby se Honza rozstřílel, přicházel jako střelec, ale moc mu to nešlo, trápil se,“ komentoval předseda.

Last minute odchod

Dalším odpadlíkem je Martin Kocourek, který míří do Postřelmova. „Dokázal zahrát stopera i zálohu. Bojovník, který to někdy až moc přeháněl a sbíral karty. Každopádně oba jsou zkušení a jsou to ztráty. Doufám, že se nám díry podaří zacelit,“ věří Stratil. Dále se do Olešnice vrátil Adam Vlk.

Ve hře byl také odchod nejlepšího střelce Jiřího Ševčíka či zkušeného stopera Milana Machalického, ale Rapotín je nepustil. Zájem byl také o dva další hráče. Těsně před startem soutěže pak přišel Rapotín také o Petra Moronga, kterého si stáhl divizní Šumperk. Jiskra měla zájem i o jeho bratra Tomáše, i ten však zůstává v Šumperku.

Posily se postupně vykrystalizovaly. Do Rapotína by měli dorazit Michal Žák a Adam Obšil z Řetězárny. Gianpaolo Pezzotti a Petr Kobylík z Chválkovic. Z Uničova pak vycházející dorostenci Mykolenko a Šimek. „Ještě tady byli na zkoušce hráči Krnova a Opavy, ale tam se asi nedomluvíme kvůli vysokým finančním nárokům,“ řekl Stratil. Podle informací Deníku tyhle hráče domlouval bývalý trenér Rapotín Antonín Mura, nicméně by jeho spojení s Jiskrou již mělo být definitivní minulostí.

Zvučné jméno

Rapotín také oslovil historicky nejlepšího střelce MSFL Aleše Krče, ten však již byl domluvený v Olešnici. Nicméně nakonec Rapotín v týdnu před startem soutěže ještě dokázal ulovit nejzvučnější posilu. Z divizního Rýmařova dorazil útočník Pavel Jeřábek, který má zkušenosti také z třetiligového Uničova, v mládeži prošel Opavou. „Je to pro nás velká posila, poslední zápasy jsme byli v ofenzivě bezzubí, doufáme, že nám pomůže a bude to ve spolupráci s Ševčíkem a Pezzottim fungovat,“ říká Stratil.

Nový kouč

A co zmiňovaný trenér? Tým převezme Milan Schmidt, který v minulosti vedl například mládež v Uničově či muže v Medlově. Právě při souboji s Medlovem v předposledním kole byl představen týmu.

„Bude to změna. Byly i jiné možnosti, navrhovali se ale trenéři, kteří ani nemají licenci, což není ideální. On ji má, navíc má zkušenosti, což rozhodlo,“ přiblížil Stratil.

Schmidt ani ostatní příznivci či hráči Rapotína však neokusí derby s Velkými Losinami, které sestoupily do I. A třídy.

„Mrzí to dost. Losiny s tím do poslední chvíle nepočítaly. Bude to chybět. Lidem určitě i hráči se vyhecovali. Přišlo sem 500, 600 lidí. Doufám, že se jim zadaří a vrátí se brzy zpět. Doufám také, že my nespadneme za nimi,“ uzavřel Milan Stratil.

Rapotín začal přípravu 8. července a změřil v ní síly s Rýmařovem (3:3), dorostem Šumperku (2:1) a v generálce padl s Jeseníkem (0:4). Rapotín zahájí krajský přebor na půdě Želatovic.