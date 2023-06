Fotbalisté Zábřehu měli v sobotu slibně nakročeno k výhře proti nedaleké Mohelnici, nakonec se však v derby museli spokojit pouze s nerozhodným výsledkem 3:3, přestože hned dvakrát v průběhu hry vedli o dva góly.

Fotbalové regionální derby nepoznalo vítěze. Zábřeh se rozešel smírně s nedalekou Mohelnicí. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Domácímu týmu potom k úspěchu nepomohly ani dvě trefy aktivního Romana Puchra, jenže byl několikrát i blízko hattricku.

Za hosty se naopak jednou brankou blýskl nestárnoucí matador mohelnické sestavy Lubomír Pinkava.

Celkově ale víkendový duel hraný v netradičním odpoledním čase příliš vzruchu nenabídl. Spíše ospalé tempo dalo tušit, že oběma celkům v posledním utkání letošní sezóny už o nic nejde.

„Dnes bych to shrnul jako zápas zahozených příležitostí na obou stranách. A konkrétně na naší straně to byl takový odraz celé sezóny. Šance si vytvoříme, ale nedokážeme je proměnit a sami naopak potom inkasujeme, takže do nadcházejícího ročníku máme na čem pracovat,“ konstatoval zábřežský trenér Zdeněk Opravil.

„Navíc bylo vidět, že se hraje poslední zápas, hra místy ztrácela tempo, nikdo se už nemusel bát hrozby sestupu, takže utkání nemělo potřebné grády, zkrátka to nebylo ono,“ dodal kouč domácího Sulka.

„Asi jsme si vypracovali o něco více vyloženějších šancí, ale zápas mohl klidně skončit pět pět nebo šest šest. Ta remíza na závěr je podle mě spravedlivá,“ doplnil krátce kapitán Mohelnice Jan Fišara.

SK SULKO Zábřeh – FK Mohelnice 3:3 (2:1)

Branky: 30. Podhorný, 35. a 51. Puchr - 40. Pinkava, 64. Ryba, 75. Srdýnko. Rozhodčí: Svoboda - Kreif, Foral. ŽK: Nádeníček, Žanda, Žák, Lukas – Knýř. Diváci: 160.

Zábřeh: Schubert – Holík, Knápek, Nádeníček, Žanda, Podhorný (79. Matějček), Okleštěk (63. Seidl), Sitta, Puchr, Žák (79. Jedelský), Lukas (55. Janák). Trenér: Zdeněk Opravil.

Mohelnice: Rozman – Vokoun (46. Bača), Heidenreich, Srdýnko, Brulík, Knýř (55. Ryba), Linhart, Dunovský, Kuba, Pinkava, Fišara. Hrající trenér: Roman Kuba.