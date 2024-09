Ve fotbalovém prostředí se začalo velice nahlas mluvit o přesunu kanonýra Aleše Krče z Olešnice do Zábřehu. Historicky nejlepší střelec MSFL dorazil do Olešnice teprve v létě. V krajském přeboru se uvedl dobře. V pěti zápasech dal pět gólů a Olešnice je třetí.

Není tajemstvím, že v jeho příchodu do Olešnice má prsty sponzor klubu Bohuslav Charvát. Ten však je zároveň předsedou SK Sulka, a tak by přesun střelce nebyl výrazně náročný.

„Zatím se ale nic takového nechystá. Nejprve se domluvím s hráčem. Není to na pořadu dne,“ odmítl však spekulace o přestupu Krče do Zábřehu. Nicméně z jeho odpovědi bylo zřejmé, že výhledově tato varianta existuje. Například v zimě. V tomto přestupovém období by však k transferu dojít nemělo.

Naopak jiný příchod je potvrzen. Kádr rozšíří Portugalec Robson Ricardo. „Udělali jsme členství portugalskému hráči. Je tady tři týdny a má partnerku, která hraje volejbal v Olomouci. Přišel to zkusit k nám a na krajský přebor či divizi má. Dorazí zadarmo, jen za nějaké poplatky za převod z Portugalska, plus odměnu, na které jsme se domluvili,“ přiblížil Charvát.

Postově má jít o obránce. „Má parametry a v naší situaci nám pomůže. Umí levou, pravou. Uvidíme, do kdy se podaří jeho přesun udělat, podle regulí by to mělo být do osmi dní,“ dodal ještě ve čtvrtek. V pátek odpoledne ale bylo hotovo.

Portugalská akvizice má být v Česku třetím týdnem a se Zábřehem trénuje od pondělí. Ani jazyková bariéra by neměla být problém. „Česky nerozumí, ale mluvíme s ním anglicky. Z prvního pocitu to vypadá, že je nadšený,“ říká předseda zábřežského fotbalu.

A nemusí být jediným cizincem v kádru Zábřehu. Tým Otty Jáněho by mohl doplnit také útočník z Gruzie. „Uvidíme, co se podaří. Máme ho rozjednaného, ale tady to spíše vypadá, že to vyjde až v zimě vzhledem k pracovním povolením a podobně. Proto jsem nabídku od agentury stopl. Budeme o tom však jednat,“ nastínil Charvát.

Zábřeh tak kádr oproti minulé sezoně nadále posiluje. „Říkal jsem už na začátku léta, že chci nejprve kádr stabilizovat a potom postupně posílit, aby se mohl porvat o nejvyšší příčky,“ uzavřel Bohuslav Charvát.