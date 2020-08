Zpočátku to vypadalo, že Medlov bude mít více ze hry, protože ve třinácté minutě využil brejkové situace a Filip Novák se postaral o první gól nového ročníku.

Jenomže o dvě minuty později srovnal kanonýr Roman Kuba a o další tři minuty později využil zaváhání v hostující obraně bývalý hráč Medlova Daniel Ryba. Mezitím mohl vrátit hostům vedení Novák, ale hlavičkoval jen do tyče.

A potom začal festival neproměněných šancí svěřenců Květoslava Pospíšila. Během dvou minut zahodili tři obrovské šance. Své samostatné úniky neproměnili Pavel Pospíšil ani Jiří Kasal. Pouze tyč pak z pokutového kopu nastřelil Konečný.

„Nebudu vám teď nic vyčítat, ale ten zápas už měl být dávno rozhodnutý v náš prospěch,“ pronesl o přestávce na pití medlovský kouč Květoslav Pospíšil ke svým hráčům.

A když už střeleckou smůlu hosté protrhli, tak Mikutovi zkazil radost rozhodčí zvednutým praporkem.

„Soupeř držel v prvním poločase častěji míč a měl i více šancí,“ uznal pozdější hrdina zápasu Daniel Ryba.

Ve druhém poločase utkání ztratilo tempo a jedinou šanci měl střídající Muzikant, který mohl pár sekund po svém nástupu na hřiště vyrovnat, ale trefil pouze gólmana Horu.

A jak už to ve fotbale bývá, tak z protiútoku udeřil soupeř. Medlovští si dlouho hráli s míčem ve vlastním vápně, až jej ztratili a Daniel Ryba slavil druhý gól v zápase.

„Góly jsme jim darovali a sami neproměnili hodně šancí,“ věděli hostující hráči.

I v minulém ročníku v prvním kole to byl právě on, kdo řídil dvěma góly vítězství Mohelnice 2:1 proti svému bývalému celku.

„Ty dva góly mě celkem mrzeli, protože jsem v Medlově hrál. Každopádně je to zajímavý, že se mi proti nim takhle daří. Určitě mě souboje proti klukům hecnou a bude to hrát roli. Navíc se jejich hra moc nezměnila a vím co od nich čekat. Taky vzhledem k mé postavě mi sedí, že nemají tak vysoké hráče,“ hledal střelec důvody, proč mu to proti Medlovu tak pálí.

Třetí branka druhý tým uplynulé sezony položila a na nějaký větší odpor už neměl síly. „Soupeř odešel fyzicky, čehož jsme využili. Ale chtěl bych pochválit jejich fanoušky. To jsou držáci a všude jezdí. Bylo to slyšet i po prvním gólu soupeře,“ zakončil domácí útočník.

V dalším kole bude chtít Medlov napravit zaváhání v dalším derby s Litovlí, která rovněž nezvládla vstup do soutěže, když doma podlehla 1:2 Bohuňovicím. Naopak Mohelnice bude chtít navázat na vítězství na půdě vítěze loňského ročníku Šternberku.

FK Mohelnice – FK Medlov 3:1 (2:1)

Branky: 18. a 59. Ryba, 15. Kuba – 13. Novák. ŽK: Kožela – Bárta. Rozhodčí: Štětka – Labaš, Čampišová. Diváci:205.

Mohelnice: Hora – Čank, Knýř, Pinkava (17. Heidenreich), Brulík (75. Pospíšil) – M.Srdýnko, Paulíny, Nantl, Kožela (87. Vykydal) – Kuba, Ryba. Trenér: Roman Kuba.

Medlov: Zmund – Kux (45. Vybíral), Bartoněk, J. Srdýnko, Skřebský – Bárta, Kasal, Konečný (67. Klabačka), Pospíšil – Novák, Mikuta (58. Muzikant). Trenér: Květoslav Pospíšil.