„Příčinou tak divokého průběhu bylo, že jsme bohužel dostali v první půli hodně hloupých gólů. To bylo taková rána pod pás. Úplně jsme to nečekali, zvlášť poté, co jsme slyšeli, že Oskava také v poslední době neměla žádné dobré výsledky. V kabině jsme si ale řekli, že ještě není konec, takže když zaberem, tak to ještě můžeme otočit. A nakonec ani nebylo daleko k tomu, abychom vyhráli," popisoval zápas ze svého pohledu tento 29letý útočník.

Zároveň pak dodal, že zápas s podobným průběhem už opravdu dlouho nezažil. „Už to určitě někdy proběhlo, ale úplně si to nevybavuji. Byl to fakt extrém. I přesto jsme se ale semkli a nakonec odehráli poměrně pěkné utkání," říká.

Varga se v tomto střetnutí trefil třikrát v rozmezí 60. a 80. minuty. Nejdříve snižoval z pohledu svého celku na 3:4, poté na 4:6 a nakonec na 5:6. Konečnou remízu potom ve čtvrté nastavené minutě zajistil jeho spoluhráč Jiří Sloup.

„První gól padl po dobrém centru, kdy mě nikdo nehlídal a hlavičkou jsem dával do odkryté brány. Další dva už pak byly po únicích a pramenily z toho, že už byl soupeř unavený a jednoduše nestíhal," popisoval, jak k jeho zářným okamžikům došlo.

Devět gólů za víkend

A jak to potom bylo s klasickou pozápasovou pokutkou? „Já už neplatím! Já už platil tolikrát, že to není ani možné," směje se. „Navíc jsem hned druhý den hrál za Vápennou a dal jsem dalších šest gólů. Prostě vydařený víkend. Abych se ale vrátil k té pokutě, tak flašky samozřejmě budou. Tento víkend se bude po zápase konat rozlučka a má být i prase. Jsme všichni hlavně rádi, že se nespadlo, protože hrát okres, to už se prostě nedá," dodává povoláním kameník fandící Barceloně a ostravskému Baníku.

Jen pro úplnost. Vápenná si ve 22. kole jesenického okresního přeboru poradila i díky již zmíněným šesti Vargovým gólům 9:2 s celkem Černé Vody a udržela si tak šesté místo v soutěži.

Chtěl jsem jich dát alespoň 30

Celkově se v této sezoně C skupiny olomoucké I. B třídy trefil Zdeněk Varga šestnáctkrát. Jak ale sám říká, příliš spokojený s tímto číslem není. „V poslední době se mi střelecky vůbec nedařilo. Naprosto zbytečně jsem zahodil velikou spoustu šancí. Na začátku sezony jsem si říkal, že bych jich chtěl dát alespoň 30. I proti té Oskavě jsem mohl dát o takové tři góly více," krčí rameny.

V mládí si tento 29letý střelec prošel i Baníkem Ostrava a Žižkovem. Nyní ale už přiznává, že jeho ambice jsou trochu jinde. „Tou největší je teď dobře a ve zdraví zakončit sezonu a tu příští zahájit o poznání lépe. Myslím si, že pokud všichni budou chodit tak, jak mají, tak se to i podaří a budu spokojený," uzavřel skromně.