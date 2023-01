„Pan Furik mě oslovil ještě v té sezoně předešlé. Potom jsme se domluvili, že půl roku ještě vydržím v Libině a potom uvidíme. A dopadlo to naštěstí dobře," popisoval třiadvacetiletý kanonýr přestup na svůj dosavadní kariérní vrchol.

A premiéru měl potom jak se patří. Hned v prvním zápase proti Novému Jičínu totiž nastoupil od začátku a v 91. minutě rozsekl remízový stav 1:1 vítěznou trefou. „Byl to neskutečný pocit. Přece jen, hned v prvním kole po přestupu rozhodnout zápas, to se vám každou sezonu nestává," říkal s úsměvem.

Diagnóza: do konce podzimu

Ve čtvrtém kole pak ale přišel konec. A to rovnou do konce podzimu. V 70. minutě domácího zápasu proti Bílovci totiž došlo ke zranění, se kterým se už dál pokračovat nedalo.

„Jednalo se o zranění zadního stehenního svalu a hned první diagnóza byla taková, že to potrvá minimálně dva měsíce. A to byla přesná doba zbývající do konce podzimu," lomí rukama.

„Nyní už ale jsem v přípravném procesu s týmem. Uvidíme tedy, kam až mě zdraví pustí. V klubu jsme domluveni, že se zkusím vrátit přímo do Rýmařova bez nějakého hostování v nižší soutěži," dodal.

Věřím, že se do toho dostanu

Příprava začala hráčům aktuálně desátého celku divize F již na začátku ledna. Zanedlouho to tedy bude měsíc, co Čikl znovu naplno trénuje. Jak dobře mu ale návrat do zápasové formy po v podstatě půlročním výpadku jde?

„Samozřejmě na tom fyzicky nejsem úplně nejlépe, ale věřím, že se do toho dostanu. Už během zranění, když už to jen trochu šlo, jsem se znovu začal udržovat. Když jsem pak dostal od doktora svolení, že mohu začít zatěžovat i tu nohu, začal jsem s tím," neskrývá svůj tolik potřebný optimismus.

„Hodně jsem absolvoval takový komplexní kruháč. Trošku jsem běhal na páse, hlavně jsem se ale věnoval cvičení na střed těla," doplnil.

Makal jsem víc než ostatní

Do rýmařovské Jiskry přestupoval Čikl z Libiny, které zrovna aktuálně svými 38 nastřílenými brankami v jediné sezoně vystřílel postup do I.A třídy. Během jedné jediné sezony se tak pro něj jednalo o skok rovnou o tři úrovně vzhůru. Muselo mu tedy být jasné, že se bude jednat o obrovskou změnu i co se týče úrovně a náročnosti samotné hry.

„Nějaké navýšení tréninkových jednotek proběhlo, ale já už předtím makal trochu víc než ostatní libinští spoluhráči. Je ale pravda, že jsem si tyto návyky už dříve přinesl z dorostenecké ligy v Šumperku," vysvětluje.

Nový libinský kanonýr

V oné slavné postupové sezoně s ním hrál v jednom dresu i jeho bratr David, který nastřílel hned polovinu všech jeho tref, tedy devatenáct. Ten ale v Libině pokračuje i nadále. Na své konto přidal během čtrnácti odehraných zápasů úctyhodných sedmnáct zářezů a v soutěži o krále střelců je nyní těsně druhý za náměšťskou stálicí Miroslavem Fišarou.

„Je super, že se v Libině našel nový kanonýr. A že je to brácha, o to lépe," směje se Petr Čikl a na závěr ještě dodal: „Fotbalových let máme oba před sebou ještě dost. A já věřím, že si spolu na stará kolena ještě kopneme a že v Libině budeme znovu společně rozdávat fotbalovou radost."