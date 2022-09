Podle výsledku to vypadá, že to byla jednoznačná záležitost. Tak to ale úplně nebylo. Urvali jsme to totiž až v druhém poločase a kdyby se soupeři v první půli podařilo srovnat na 1:1, byl by to problém. Myslím si, že Vikýřovičtí odešli fyzicky a navíc se trochu zbytečně rozhádali s rozhodčími. To je rozhodilo a my začali střílet co deset minut jeden gól. Hra takovému výsledku neodpovídala.

V zápase jste vstřelil tři góly. Mohl byste popsat, jakým způsobem padly?

Moc jsem jich v poslední době nedal, takže tyhle si pamatuji (smích). Při prvním jsem nějakým způsobem dostal míč do brejku, utekl jsem obraně a prostřelil gólmana. Druhý jsem vstřelil dorážkou Šponarovy střely, kterou gólman vyrazil přímo ke mně. Při třetím jsme si pak se spoluhráči vyměnili míč na šestnáctce, já se pak vydal sám na gólmana, naznačil střelu, nasadil mu kličku a v klídečku už pak umístil k tyčce.

Musel jste potom v kabině zaplatit nějakou tu „pokutku"?

Ta teprve bude následovat. Já jsem totiž týmovým bankéřem a máme to nastaveno tak, že se vždy buď na závěr sezony, anebo v tomto případě po podzimu, vybrané peníze společně propijí.

Parádní obrat Draků. Ze Sokolova vezou premiérovou výhru sezóny

A kolik se tak zhruba u vás platí?

Dlouho do kasy nikdo nic nedal a myslím, že za hattrick se u nás platí tři stovky. Musím se na to ale ještě podívat.

V minulé sezoně jste nastřílel šest gólů a letos zatím tyto tři. Stanovujete si na sezonu nějaký střelecký limit?

Já byl teď dlouho zraněný, takže se to snad konečně rozjíždí. Měl jsem dost šancí i v předchozích zápasech, ale nepadalo to tam. Dělám si z toho už takovou legraci, když říkám, že až se ten pytel roztrhne, tak to padat začne. Myslím si, že se tímto zápasem ten pytel konečně roztrhl a doufám, že ho zase někdo nezašije (smích).

Po odchodu Tomáše Doležela do Sparty Krč jste se stal kapitánem. Změnilo se pro vás od té doby něco?

Nezměnilo. Byl jsem totiž kapitánem i v minulosti. Potom jsem ale byl dlouho zraněný a skoro dva roky nehrál. On to tedy po mě převzal a teď se mi ta funkce vrátila zpět.

Jaké jsou letos ambice Štítů?

Samozřejmě chceme být co nejvýš. Jsou tam Mikulovice, které asi bohužel celou soutěž suverénně ovládnou, ale druhé místo by bylo pěkné. S případným postupem by to pak asi bylo trochu složitější, protože jsme většinou rádi, když se všichni sejdeme na zápas. Zatím jsme ale druzí a jde to tedy podle očekávání.

Pět klubů v Chance lize a 500 zápasů. Na ceremonie moc nejsem, říká Žálčík

Ani do budoucna se u vás o postupu nemluví?

Ono by to hlavně chtělo zapracovat mladší kluky. Je to u některých sice taková pomalejší cesta, ale nemám strach, že by se nakonec do toho nedostali. Nyní ale máme tým složený ze starších hráčů a mám strach, že by případný postup mohl skončit průšvihem.

Nyní máte 34 let. Chtěl byste si ještě zahrát nějakou vyšší soutěž? Třeba i za jiný tým?

Já už ne. Už se mi pomalu ani za ty Štíty hrát nechce. Jak ten fotbal ale člověk hraje celý život, tak by se mu odcházelo špatně. Když mám ale rodinu, tak si říkám, že bych nejraději víkend využil lépe. Ještě nějaký ten pátek bych ale hrát chtěl. V poslední době jsem navíc začal hrát i hokej jako brankář.

A co trenérské ambice?

Ty rozhodně nemám (smích). Nemám totiž nervy na to, abych někomu něco vysvětloval a on mě pak vyignoroval.

A funkcionářské?

Asi ne. Chci mít poklidný život. Je ale dost dobře možné, že se do toho zapojím až úplně na stará kolena. Až budu mít plno volného času a bude mi chybět fotbal. V nejbližší době ale nic takového neplánuji.

Masér Sigmy Skopal: Na tituly a hvězdy Vsetína nezapomenu, Růsek je tvrďák

Jaké jsou vaše mimofotbalové koníčky?

Těch moc není. Dost času mi zabere rodina. S tou trávím zhruba 90% volného času. A nebo si jdu ještě zahrát ten hokej.