Právě jeho šťastná a málo vídaná trefa zlomila definitivně odpor hostujícího souboru. Deset minut nato přidal druhý gól po standardní situaci střídající a důrazný Filip Halouzka – 2:0. Třetí hřebík do rakve Rapotína přidal po krásné individuální akci kanonýr Jan Šteigl a hosté mohli být nakonec rádi pouze za tříbrankovou porážku.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

"Věděli jsme, že nás čeká kvalitní soupeř v bouřlivém prostředí. Myslím si, že do poločasu jsme se s tím vypořádali dobře a remíza odpovídala dění na hřišti. Bohužel, výsledek druhého poločasu odpovídal také tomu, co se na trávníku odehrávalo. Domácí nás k ničemu nepustili, ztráceli jsme míče v přechodové fázi a soupeř nás vytrestal," hodnotil hostující kouč Jiří Kohout s tím, že skákavá a tečovaná střela znamenající první gól posadila Čechovice do sedla. "Dostali se na vlnu, ze které se nám už je nepodařilo sundat. Nebyl tam ani náznak něčeho, co by mohlo tlak soupeře zastavit. Mohli dát i více branek," uznal Kohout.

S tím, jak se prezentovali jeho svěřenci, byl samozřejmě spokojený domácí lodivod. "Maximální spokojenost. Jsem rád nejen za výsledek, ale i za předvedenou hru. V dobrém světle se ukázali noví hráči, myslím si, že všechny příchody jsme trefili," neskrýval úlevu z vydařené premiéry čechovický trenér Lukáš Koláček.

Pochvalu jeho týmu vysekl i trenér poražených. "Čechovice potvrdily svou kvalitu. Já jsem rád, že postoupilo fotbalové mužstvo. V krajském přeboru přibyl kvalitní soupeř včetně dobré divácké kulisy," uzavřel téma nedělního duelu Jiří Kohout.

Čechovice budou o další body usilovat v příštím kole na hřišti Litovle, která vyhrála na úvod v Mohelnici. Rapotín hraje na domácím pažitu s Brodkem u Přerova, který remizoval se Zábřehem. Oba zápasy se hrají v sobotu 13. srpna s výkopem v 17 hodin.

TJ Sokol Čechovice – TJ Jiskra Rapotín 3:0 (0:0)

Branky: 55. Hanák, 65. Halouzka, 79. Šteigl.

Rozhodčí: Štětka – Matulík, Kundrát ŽK: 43. Juráč, 63. Morong, 66. Klemsa, 74. Kocourek - všichni Rapotín. Diváků: 314

Čechovice: Hradečný – Zelina, Studený, Walter, Hanák – Luža (61. Halouzka), Novák (84. Petržela), Lakomý, Kopečný (70. Šolín) – Šteigl, Muzikant (84. Veselý). Trenér: Lukáš Koláček.

Rapotín: Max – Hudec (78. Svačinka), Juráš (44. Šabo), Kocourek, Morong – Novotný - Drozd, Klemsa, Musílek (67. Jankovič), Rýznar – Ševčík. Trenér: Jiří Kohout.