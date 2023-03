Cílem je urvat třetí místo, říká kouč Štítů. A proč nejedou na soustředění?

V minulé sezoně skončili fotbalisté Štítů v C skupině I. B třídy na třetím místě, letos by toto umístění rádi zopakovali. A nejsou od toho moc daleko. Na třetí Bohdíkov totiž po podzimu ze čtvrtého místa ztrácí pouhý jeden bod a ze slov jejich hrajícího trenéra je jasné, že se o to na jaře rozhodně pokusí.

Sokol Štíty | Foto: Archiv Sokol Štíty

„Z naší strany panuje celkem spokojenost. A to i přes některé nevyrovnané výkony. Kvůli divákům mě ale trochu mrzí, že se nám dařilo spíše venku než doma. Celkové čtvrté místo je ale obecně úspěch," hodnotí štítský podzim hrající kouč Jaroslav Lakomý. I přes některé dobré výkony, mezi které se dá počítat třeba porážka třetího Bohdíkova, se Lakomého svěřencům ale nepodařilo ani jednou zvítězit více než ve dvou zápasech v řadě. Některé prohry byly dle jeho slov dokonce naprosto zbytečné. „Takových bylo bohužel více. Například s Řetězárnou či Oskavou. Tam jsme to bohužel hodně podcenili a body jsme si absolutně nezasloužili. Teď nám chybí na ještě mnohem lepší umístění," říká pokorně. Jen pro zajímavost, s Řetězárnou padly Štíty poměrem 0:2 a s Oskavou 1:2. Jinak si ale nemohou úplně stěžovat. Z celkových čtrnácti zápasů vyhráli osmkrát a dvakrát brali po bodu za remízy s béčkem Velkých Losin a Stomixem Žulová. Nejvyšší vítězství si pak připsali na půdě dvanáctých Vikýřovic v poměru 5:0 a nejvyšší prohru pak doma s lídrem z Mikulovic - 1:7. Bohdíkov návrat do I. A třídy zatím neplánuje. Trénují jen srdcaři, říká kouč Za poměrně dobrými výsledky pak dle hrajícího trenéra nestojí žádné velké osobnosti, ale zejména dobře fungující tým. „Osobností tady máme více. Není tady ale žádný střelec, který by dával dvacet gólů za sezonu. Takovou kostru týmu tvoří třeba Sedláček, Šponar, Skoumal a z mladých hráčů Holly," vyjmenovává. Obě hřiště pod sněhem a žádný volný termín A tak, jako všude jinde, i v městečku o zhruba 2000 obyvatelích už je v plném proudu tradiční zimní příprava. „Začali jsme v půlce února. Máme ale ztížené podmínky, protože máme jak umělku, tak i přírodní hřiště pod sněhem. Spíše tedy chodíme běhat po okolí. Nemůžeme tak příliš pracovat na našich slabinách, jako je koncovka a hra okolo soupeřovy šestnáctky," krčí rameny s dovětkem, že od zítřka jeho tým nastupuje k sérii přátelských zápasů proti Leštině, Zábřehu B, Lanškrounu a Postřelmovu. Dobrou zprávou pro kádr může být také to, že se jeho složení už delší dobu nijak výrazně nemění. „Zhruba dva roky nazpět jsme zapojili mladé, jinak ale zůstáváme na svém. Jsem hlavně rád, že nikdo nechce odcházet," konstatuje. 50letý brankář Paseky: Mým vzorem byl Schumacher. Chci chytat, dokud to půjde V plánu pak podle Jaroslava Lakomého bylo i soustředění, ze kterého nakonec z velice prostých důvodů sešlo. „Chtěli jsme jet tady kousek do Heroltic, kde je takový šikovný areálek s vířivkou a saunou. Nenašli jsme ale bohužel volný termín, a tak jsme to museli odpískat," vysvětluje a na závěr ještě dodává ambice na jaro: „První dvě místa už jsou z mého pohledu jasně daná. Naším cílem je tedy urvat třetí místo, i když to bude poměrně těžké. Je před námi Bohdíkov a na záda nám dýchá Řetězárna i Sudkov."

