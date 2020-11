V letošním vzájemném souboji těchto soupeřů paradoxně právě hráči Bludova připravili lídrovi z Postřelmova jeho dosavadní jedinou porážku, když v polovině srpna na svém hřišti uspěli 2:1 po penaltovém rozstřelu.

„S podzimem jsme spokojení, jen nás mrzí ta porážka v Bludově. Tenkrát nám chyběla polovina hráčů ze základu, takže nakonec jsme byli rádi i za ten bod,“ konstatoval Radek Mičunda, předseda vedoucího Postřelmova, v jehož kádru figurují tak zkušená jména jako Martin Dus, Martin Kupčík, Jan Mičunda, Ondřej Nýdecký či obávaný střelec Jan Nimrichtr.

„Podle toho jak máme rozehranou soutěž a vzhledem k podobě našeho kádru samozřejmě neskrýváme ambice bojovat o nejvyšší příčky, ale na druhou stranu se za každou cenu nikam netlačíme,“ pokračuje šéf postřelmovského fotbalu.

„I když příští rok v červnu se bude v Postřelmově otevírat nový víceúčelový sportovní areál na Pískáči, který by měl z velké části sloužit právě fotbalistům, takže by určitě bylo pěkné zahájit další sezónu nejen v novém, ale i ve vyšší soutěži. Třeba to do sebe všechno takto krásně zapadne,“ připustil Radek Mičunda.

Aktuálnímu lídrovi I. B třídy pak šlape na paty sousední Bludov, který stejně jako Postřelmov má na kontě doposud jediné zaváhání.

„My jsme nezvládli pouze předposlední zápas v Bernarticích. Tam už asi měli kluci trochu nosy nahoru po těch předchozích výhrách. Možná taková potřebná facka. Každopádně dosavadní umístění v soutěží nás těší,“ konstatuje předseda Bludova Luděk Březina.

„Věkový průměr našeho mužstva je okolo dvaadvaceti let. Máme dobrou generaci hráčů, téměř všechno vlastní odchovanci. A jsme rádi, že se nám daří do mužstva úspěšně zapojovat naše další a další dorostence,“ pokračuje Luděk Březina.

Mezi nejzkušenější ikony klubu patří bezesporu tradiční gólmanská opora Pavel Hegedüs. V zadních řadách Bludov spoléhá také na služby Daniela Španihela, jenž prošel mládeží olomoucké Sigmy či divizním Šumperkem.

Hlavní útočnou zbraní je poté Stanislav Sadil, se šestnácti brankami druhý nejlepší střelec celé soutěže.

A pro zajímavost dodejme, že v bludovské sestavě najdeme i hokejistu Štěpána Dudychu, jenž se letos v létě pokoušel prosadit do prvoligového kádru šumperských Draků.

„Případné postupové ambice zatím necháváme u ledu, protože o naše hráče je zájem. Třeba zrovna takový Stanislav Sadil je hodně žádané zboží, dominantní hráč. V případě jeho odchodu by nám odešlo takových pětadvacet až třicet gólů za sezónu. A jít potom do vyšší soutěže bez takto kvalitního útočníka, by bylo o to těžší,“ říká otevřeně předseda fotbalového Bludova.

„Jsme maximálně spokojení, že se daří také mládeži a teď se hlavně snažíme přečkat tuto těžkou dobu. Naštěstí je náš klub finančně stabilizovaný díky podpoře obce i sponzorů, MŠMT a Olomouckého kraje,“ doplnil na závěr Luděk Březina.

I. B třída skupina C

Střelci (TOP 5):

23 branek – Petr Kutal (Bernartice)

16 – Stanislav Sadil (Bludov)

13 – Ladislav Petr (Jindřichov)

12 – Peter Červeňák (Bernartice)

10 – Jan Nimrichtr (Postřelmov)

Zlí muži (nejvíce karet):

5 ŽK + 1 ČK – Patrik Jandl (Mikulovice)

5 ŽK – František Vaněk (Jindřichov), Tomáš Doležal (Štíty), Matěj Kobza (Sudkov)