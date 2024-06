Očekávané regionální derby krajského přeboru mezi fotbalisty Zábřeha a Postřelmova nepoznalo vítěze. Souboj dvou sousedních klubů nakonec skončil hubenou remízou 1:1.

Fotbalisté Zábřehu se rozešli smírně v derby s Postřelmovem. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

V celkovém hodnocení pak nedělní zápas příliš pěkného fotbalu nenabídl a k vidění byl spíše urputný a nervózní souboj z obou stran. Opravdu vyložených šancí se zrodilo jen minimum.

Bezesporu však zaujala početná divácká návštěva, když na šlágr kola dorazila na Městský stadión v Zábřehu bezmála pětistovka diváků.

Postřelmov následně nerozhodným výsledkem ukončil svou parádní vítěznou šňůru, která čítala šest utkání v řadě.

I tentokrát sice začal nováček letošní soutěže ve velkém stylu, neboť se hned ve 4. minutě ujal zásluhou úspěšné dorážky Miroslava Rýznara vedení, to ale bylo v koncovce ze strany hostů všechno, další trefu už přidat nedokázali.

„Dneska jsme určitě nebyli lepším týmem, takže bod bereme. Na druhou stranu jsme ve druhé půli měli dvě dobré šance. Pokud bychom alespoň jednu z nich proměnili, dalo se tady vyhrát,“ konstatoval úvodem trenér Postřelmova Radim Netopil.

„Nicméně musím být kritický, tentokrát jsme nehráli dobře, měli jsme hodně ztrát, málo pohybu a v soubojích jsme se soupeři minimálně ve druhé půli nedokázali vyrovnat. Zábřeh předvedl asi větší herní aktivitu, ale na druhou stranu měl snad jedinou nebezpečnou střelu na bránu. Remíza odpovídá průběhu hry,“ doplnil postřelmovský lodivod.

Jeho celek poté těsný náskok z úvodu dlouho kontroloval a po přestávce byl dvakrát blízko toho, aby své vedení pojistil.

Jenže únik Jaroslava Janíčka z levé strany skvěle vystihl zábřežský gólman Jurčák a pokus hostů lapil, aby o pár chvil později Nimrichtrovu hlavičku vyškrábl nad bránu.

Týmu Sulka následně pomohla k vyrovnání standardní situace, kdy Miroslav Podhorný parádně nacentroval míč do vápna, v němž pohotově zakončil jeho jmenovec Žanda.

V závěrečných okamžicích chtěli domácí fotbalisté využít momentu překvapení a překlopit výsledek na svou stranu, skóre ale již nezměnilo.

„Protivník v zápase potrestal hned naši první chybu, to mě mrzí, ale do přestávky byl Postřelmov o něco lepší, byl více na míči. Moc nám to nešlo kombinačně a balóny jsme spíše nakopávali, druhou část se obraz hry otočil, takže utkání bylo za mě vyrovnané a remíza je spravedlivá pro oba celky,“ přidal své postřehy kouč zábřežského Sulka Zdeněk Opravil.

„My jsme moc vážných šancí neměli, snad jen jedinou, potom nám vyšla standardka, kterou jsme dobře sehráli. Ale pořád jsme museli být ve střehu a dávat si pozor na brejkové situace soupeře. Závěr jsme ale naštěstí zvládli,“ dodal Zdeněk Opravil.

SK SULKO Zábřeh – TJ Postřelmov 1:1 (0:1)

Branky: 4. Rýznar – 74. Žanda. Rozhodčí: Slota – Konečný, Borovička. ŽK: Knápek, Puchr, Lukas – Blaťák, Klos, Šincl. Diváci: 460.

Zábřeh: Jurčák – V. Holík, Knápek, Matějček, Žanda, Nízký, Podhorný, P. Holík (46. Žák), Puchr, Pěnička (70. Paclík), Lukas. Trenér: Zdeněk Opravil.

Postřelmov: Arbeit – Blaťák, Holan, Klos, Jurásek (80. Kulil), Matura, Šincl, Janíček (83. Picka), Nýdecký, Nimrichtr, Rýznar. Trenér: Radim Netopil.