„Byla to práce celého týmu, dvakrát jsem doklepával centr do prázdné a třetí byl hlavou na zadní tyči. Už to je hodně dávno, co se mi povedlo dát hattrick. Asi to bylo v dorostu. Mezi muži maximálně v přáteláku,“ vzpomínal Pavel Kráčmar.

„Teď budu muset donést nějaké chlebíčky a láhev,“ dodal s úsměvem, že si také jeho jako jednoho z nejzkušenějších hráčů kluci v kabině pohlídají.

V posledních zápasech chytil stejně jako celý tým formu. Ve třech duelech dal pět branek, Troubelice získaly na jaře deset bodů z patnácti možných a posunuly se na sedmé místo tabulky.

„Měli jsme hodně přípravných zápasů proti běhavým týmům. Soupeře teď fyzicky převyšujeme a také nám to tam začalo padat. Na podzim nám spousta utkání utekla kvůli špatné koncovce. Jsem rád, že jsem teď naposledy dal góly, ale důležité je, že se tým posune do klidnějších vod. Teď by bylo fajn, kdybychom to potvrdili a mohli se soustředit více na hru než na výsledky,“ popisoval Kráčmar.

Přestože patří mezi nejstarší hráče týmu, je Pavel Kráčmar s jedenácti brankami nejlepším střelcem Troubelic. „Jsem rád, že pomáhám týmu, ale kdyby mi někdo zaručil, že už nedám gól, ale budeme vyhrávat, tak beru ty výhry. Abych se přiznal, tak až teď díky rozhovoru vím, že mám jedenáct gólů. Doufám ale, že toto číslo ještě do konce sezony rozšířím, proto by se dalo říct, že jsem zdravě nespokojen,“ pousmál se.

Ve 38 letech tak prožívá svoji nejpovedenější sezonu. „Je tomu tak i podle čísla vstřelených branek. Doufám, že bude na konci spokojenost také s konečným umístěním týmu,“ věří.

Zažil sestup i postup

Tým by se rád pohyboval okolo pátého místa. Za svoji dlouhou kariéru v Troubelicích pak zažil Pavel Kráčmar také sestup do I. B třídy v sezoně 15/16 a následně v ročníku 17/18 návrat zpět z druhého místa.

„Při sestupu to bylo smolné období zapříčiněné nedostatkem hráčů na vesnici. Takže se šlo dolů, naštěstí nám I. B třída vyhovovala, zvedli jsme se výsledkově a postoupili zpět. Celou dobu se tady hrála I. A třída, takže nebylo na rozmýšlení a chtěli jsme se vrátit,“ vzpomínal Kráčmar.

Nejlepší umístění, které s Troubelicemi zaznamenal, se datuje do sezony 2007/08, kdy tým skončil třetí tři body za prvními Zlatými Hory a následně bral Sokol dvě čtvrtá místa (2008/09 a 2014/15).

„Tehdy nám, myslím, unikl postup v posledním zápase, to se nám opravdu dařilo. Já ale raději vzpomínám na partu, kdy tady hráli kluci, kteří spolu vyrůstali a byli z Troubelic nebo okolí,“ sdělil Kráčmar.

Nemáme derby

Tehdy také I. A třídu zdobila spousta vyhrocených zápasů. Troubelice hrávaly derby s Medlovem či Šumvaldem. Nyní takový zápas nemají. „Je tam blízko Paseka, ale to jako derby nevnímáme, já možná trošku prestižněji beru utkání s Libinou, protože tam mám kamarády. Ale celkově ta velká derby s Medlovem a Šumvaldem chybí. Bývaly to vyhrocenější duely, na které přišlo hodně lidí,“ říká Kráčmar.

Ten by nyní Troubelice rád vrátil do horních pater tabulky. „Chtěli bychom hrát do pátého místa, což je reálné. Kdyby bylo lépe, budu rád. Mladý tým kolem mě by na to měl mít. Celkově jsme na vzestupu, za kterým stojí Bruno Nezval, jenž si dovedl hráče z uničovského dorostu a předává nám nové fotbalové prvky,“ ocenil svého trenéra dlouholetý troubelický srdcař.

A jak vnímá pokračování své kariéry? Je to jednoduché. „Asi rok vyhlašuji, že dokud bude hrát můj bratr, tak budu hrát také a po jeho konci se uvidí, co žena a děti rozhodnou, zatím mě to baví, hraji rád a není důvod končit,“ uklidnil fanoušky Troubelic.

Jeho bratr Petr je o dva roky starší a celou svoji kariéru hrají bok po boku. „Je skvělé s ním hrát, nastupujeme před zraky táty, který tady byl v minulosti v představenstvu, takže je to motivace hrát dlouho. Hrávám v útoku a někdy mě kouč využije i na stopera. Brácha hraje středního obránce a když mi trenér dá defenzivní úkoly, tak přesně vím, co od něj očekávat. Když propadnu v souboji, tak za mě zaskočí,“ prozradil Pavel Kráčmar.

Půlmaratony po Evropě

Ten se tak nadále potřebuje udržovat v kondici, aby byl konkurenceschopný mladším protihráčům. „Regenerace je už složitější. Ale udržuji se díky přátelům mimo fotbal. Chodím běhat a letos mám naplánováno asi pět půlmaratonů po Evropě, takže kondičně jsem na tom dobře. Naopak rychlost už ztrácím a musím hrát víc chytře - technicky - rozdávat balony a nechat běhat ty mladší,“ pousmál se.

Konec jeho kariéry je tak prozatím v nedohlednu ale… „Bylo by ideální končit postupem - na vrcholu,“ zasnil se a dodal: „Ale budu rád, když tady zůstane parta, jaká je, která se bude doplňovat mladými kluky a fotbal tady bude pokračovat a budou na něj chodit lidé, protože s nimi je ta hra prostě lepší,“ uzavřel Pavel Kráčmar.