„Už na pátečním tréninku se mě kouč ptal, jestli bych si stoupl do branky, když se neuzdraví Honza Pastucha (brankářská jednička Jeseníku, pozn. red.). Říkal jsem mu, že jo a hned po tréninku mi volal, že už ví, že nebude,“ popisoval pozdější hrdina Jaroslav Křivohlávek.

Trenér Libor Sláma totiž kromě nemocného Pastuchy nemohl využít ani služby dorosteneckého brankáře, který byl také mimo. „A mladšího dorostence, který má šestnáct let a není otřískaný mužským fotbalem jsem tam dát nechtěl,“ přiblížil Sláma.

„Je to trošku ostuda a rarita, že v krajském přeboru musí od začátku zápasu chytat hráč. Ještě jsem se s tím nesetkal. Kdyby to bylo v okresu, tak neřeknu,“ dodal Sláma.

Přitom Křivohlávek žádné zkušenosti z postu mezi tyčemi nemá. „Akorát tři týdny zpět jsem si stoupl do branky na pozápasovém tréninku, tak možná to trenéra zaujalo,“ přiblížil. „Viděl jsem, jak tam sebou mlátí a byl jsem docela klidný,“ potvrdil kouč s úsměvem.

Sám Křivohlávek před utkáním úplně v pohodě nebyl. „Úplně jsem se necítil a v noci jsem se asi šestkrát probudil. Byl jsem nervózní, ale jen do té doby, než rozhodčí pískl. Potom jsem se chytil prvním zákrokem,“ popisoval Křivohlávek.

Hned v úvodu utkání totiž za stavu 0:0 zmenšil soupeři úhel a pokus vyrazil nohou. Následně Jeseník nasázel soupeři pět gólů a jednoznačně zvítězil. „Měl tam dva klíčové zákroky, umí nohama, dobře čte hru a i z pozice stopera je zvyklý dirigovat spoluhráče,“ zhodnotil výkon svého svěřence Sláma.

A jak trenér reagoval na to, že soupeř neskóroval? „Nevím, jestli na to hráči Lipové přišli, možná se to dozvěděli až po zápase, protože jsme to nikde neventilovali.“

„Kluci si dělali srandu že Honza už nemusí chodit, protože jsem nová jednička. Já ale raději zůstanu na stoperovi, protože jsem se v bráně necítil ve své kůži, je to jiná zodpovědnost a měl jsem trošku problémy s výkopy,“ usmíval se Křivohlávek a dodal: „Také budu muset zaplatit za čisté konto něco do kasy.“