„Trénujeme více než měsíc ve dvaceti lidech. To se musí někde projevit,“ říká předseda klubu Ladislav Šabo.

Přitom v tabulce minulé sezony divize svěřenci Zdeňka Opravila okupovali spodní pozice a kádr se nijak významně nezměnil. Opustil jej pouze Vojtěch Cikryt, který kvůli pracovnímu vytížení zamířil zpět do Mohelnice a David Nízký.

„Ten byl po těžkém zranění, rok a půl nehrál a v jeho věku by nebylo dobré, kdyby další čas proseděl na lavičce,“ objasnil Šabo.

Šumperk zapojil do přípravy také spoustu dorostenců, kteří měli šanci bojovat o místo v kádru.

„Některé jsme už ale ukončili a půjdou jinam. Jde o Kevina Körnera a Davida Jurku. Vojtěch Simon pak chtěl sám od sebe jít hrát do krajského přeboru. Mrzí mě, že někteří se o to nechtěli úplně porvat,“ pokračoval Šabo.

I tak ale má Zdeněk Opravil k dispozici stále 21 hráčů. „To znamená, že ještě dva kluci budou muset někam odejít. Je nesmysl držet si kádr devatenáct hráčů a dva brankáře. I když nás bude sedmnáct, tak je riziko, že když budou všichni zdraví, tak se jeden nevleze na soupisku,“ objasnil Šabo.

Posily

Naopak konkurenci dlouholetému brankáři Martinu Kreizlovi by měl dělat nově Vojtěch Pitron ze Sigmy.

„Je to mladý klučina a neměl by být problém se domluvit,“ prozradil Šabo. S týmem už se po zranění zapojuje do plné zátěže také obránce Paris Purzitidis z Uničova.

„Kádr máme stabilizovaný a dobře postavený, ale třeba bude ještě Sigma pouštět nějakou kvalitu, která by se nám hodila. Maximálně potřebujeme někoho do útoku. Pokud všechno dobře dopadne a nikdo se nezraní, tak jsou ostatní posty vyřešené,“ hodnotí předseda.

Právě na post útočníka je na testech z Velkých Losin útočník Filip Navrátil, který je šumperským odchovancem. „Byl v Karviné a potom v Německu. Pokud na to bude mít a trenér bude spokojený, tak věřím, že se domluvíme,“ věří Šabo, který má ještě jedno přání.

„Tajné přání je, kdyby u nás mohl pokračovat útočník Šidlík, ale myslím si, že bude nastupovat za béčko Sigmy. Pokud by ale vyšel, tak bych byl maximálně spokojený a veškeré posty bychom měli zdvojené nebo ztrojené.“

Ambice

Momentálně čekají šumperské fotbalisty tři těžké přátelské zápasy s Otrokovicemi, Rýmařovem a Letohradem.

„Když je herně zvládneme, tak jsou pro mě ambice jasné. Měli bychom hrát do pátého místa,“ zdůraznil Šabo.

A pomýšlel by ambiciózní předseda ještě výše? Třeba na boj o postup? „Je předčasné se o tom bavit. U nás je důležitý začátek, pokud se povede, tak chemie a atmosféra nám mohou pomoci. Ale minulý rok jsme hráli dole, takže by bylo dost troufalé o tom mluvit. V koutku duše mám vždycky ty nejvyšší ambice a je dlouhodobé klubové přání rvát se o postup. Neříkám že tento rok, ale pokud šance bude, budeme bojovat,“ rozpovídal se Šabo.

„Pokud by to ale vyšlo, tak musíme přivést další obchodní partnery, chystat se na to a mít stabilizovaný kádr, který bude dlouhodobě při sobě. To by mohlo nastat, pokud by se odehrála následující sezona celá,“ dodal Šabo.

Nejbližším cílem je však postup přes Bruntál v MOL Cupu. V dalším kole by totiž čekal druholigový Třinec. „Mohl by přijet František Straka, což je česká hráčská i trenérská legenda. Mohlo by to nalákat diváky,“ je si vědom Šabo.

Pro fanoušky však má Šumperk ještě jednu pozitivní zprávu. Tou je nová pergola. „Stavíme ji. Mohla by být hotová do konce srpna nebo půlky září,“ uzavřel Šabo.