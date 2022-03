„Tímto se nám zvýšila nejen kvalita, ale i konkurence v týmu. Teď tady máme osmnáct vyrovnaných hráčů, což je dobře,“ pochvaloval si úvodem šumperský kouč Zdeněk Opravil.

Hosté následně dorazili do podhůří Jeseníků téměř s půlhodinovým zpožděním, když u Mohelnice je postihl defekt autobusu a do dějiště střetnutí je musel narychlo přivézt jeden z místních dopravců.

„My jsme do utkání vstoupili dobře, soupeře se nám podařilo zatlačit, byli jsme hodně na míči a vytvořili si i několik gólovek,“ řekl dále už k samotnému duelu domácí lodivod.

Jenže jak to někdy bývá, hosté dokázali z ojedinělé akce udeřit, když po jednom z centrů nechali hráči Šumperku ve vápně zcela neobsazeného Žůrka.

Ohlasy z KP: Jeseník ztratil bod v závěru, Mohelnice padla s lídrem

„Byli jsme tam sice v dostatečném počtu, jenže toho hráče se nám nepovedlo uhlídat, navíc střela byla ještě tečována, pro nás trochu smolný moment,“ mrzela inkasovaná branka Zdeňka Opravila.

Tento moment domácí hráče viditelně zabrzdil, ale ke konci poločasu se znovu dokázali vrátit do hry, vytvořili si tlak a po zásluze vyrovnali.

Nejprve se neujaly šance Liďáka s Žákem a domácí se mohli radovat až díky odvážnému průniku Strnada, jenž si vykoledoval faul a Šumperk kopal penaltu, kterou proměnil Linet.

„I po přestávce jsme chtěli pokračovat v aktivitě a chtěli jsme si jít za vítězstvím,“ prozradil dále trenér Šumperku.

Jenže v 64. minutě si domácí zadělali na problém, když byl po údajném ataku loktem do protihráče přísně vyloučen Hegner a Šumperk dohrával v oslabení.

Inkriminovaný moment notně vyostřil dění na hřišti, hráči místy připomínali spíše zápasníky, k vidění byla řada strkanic a padalo mnoho ostrých slov.

„Pak to bylo hodně vyhecované, hra se často kouskovala. Ale na našich klucích byla patrná obrovská touha uspět a jakmile jsme mohli jít do nějakého brejku či přečíslení, okamžitě jsme vyrazili dopředu. Před hráči musím smeknout, jak to dohráli. Soupeř měl tlak jen díky standardkám, které jsme ustáli a naopak sami z takové situace na konci stačili rozhodnout,“ neskrýval spokojenost Zdeněk Opravil.

Po rohu nejprve domácí trefili břevno, míč se odrazil k Hausknechtovi, který vrátil „do ohně“ a Smrž na druhý pokus zakončil a odstartoval tím na úvod jara šumperskou eufórii.

„Jsem rád hlavně za kluky, navíc jsme dohrávali v deseti. Dneska rozhodl parádní týmový výkon. Nechybělo tomu nasazení a odhodlání. Doufám, že takto budeme pokračovat,“ dodal závěrem šéf šumperské lavičky.

FK Šumperk – FC TVD Slavičín 2:1 (1:1)

Branky: 38. Linet (pen.), 90. Smrž – 17. Žůrek. Rozhodčí: Šrejma - Svoboda, Ehrenberger. ŽK: Hegner, Liďák, Strnad – Škubník, Goňa, Školník, Kalus, Jakubowicz. ČK: 64. Hegner (Šumperk). Diváci: 100.

Šumperk: Kreizl – Matura (55. Twardzik), Liďák (77. Jurásek), Purzitidis, Hegner – Linet, Hausknecht, Strnad, Žák (55. Ostrovka) – Nimrichtr (77. Podhorný), Lavrovič (66. Smrž). Trenér: Zdeněk Opravil.