„Jestli se takhle dá projet celá sezona? To nevím, čekají nás ještě těžké zápasy, ale věřím, že máme v soutěži nejlepší tým,“ říká trenér Ladislav Gallo.

Tempo jeho svěřenců zatím dokázala akceptovat pouze Konice, která vinou porážky na penalty s Maletínem zůstala o dva body zpět.

„Konice asi bude nejtěžším soupeřem. Nejlepším týmem, proti kterému jsme hráli, však byla Česká Ves. Ta pak nedokázala tolik bodovat. Lepší než Konice z mého pohledu byl i Maletín, který měl v Konici vyhrát, kdyby nebylo jiných vlivů. Ten se ale zase potřebuje sejít,“ přemítá nad očekávanými jarními dostihy o postup do nejvyšší soutěže v kraji Gallo.

Olešnice po této soutěži prahne delší dobu. Právě postup do kraje by měl být završením tažení z nejnižší soutěže v okrese. „Je to ale spíš takový můj sen. Myslím, že to je soutěž tak akorát, ale nikde není psáno, že v budoucnu Olešnice nebude hrát třeba jen tu soutěž, kde jsme teď,“ říká Gallo.

Kádr má na I. A třídu k dispozici skutečně vynikající. Záložník Marek Šichor či obránce Tomáš Pospíšil mají na kontě i prvoligové starty. V létě mužstvo ještě posílila dlouholetá opora třetiligového Uničova Roman Vejvoda.

„S ním jsem obrovsky spokojení. Je to pak fotbalista. Navíc všechny situace řeší s ohromnou rozvahou a klidem. Výkon Tomáš Pospíšila vedle něj ještě víc vyrostl. Roman je zkrátka skutečná posila,“ chválí Gallo.

Dalšími oporami jsou útočníci Roman Puchr a Martin Kováč. První nastřílel deset gólů a v tabulce střelců je o jednu branku druhý za chválkovickým Gianpaolem Pezzottim. Kováč má devět přesných zásahů.

„Největší devízou je ale celý tým. Řekl bych, že to je naše výhoda oproti soupeřům. Kádr máme opravdu široký a kvalitní. Můžu si dovolit vystřídat tři hráče a mužstvo neoslabím. Spíš naopak někdy takhle stavíme i taktiku, že pošleme do základu nějaký tým s tím, že po vystřídání ještě převahu znásobíme,“ prozradil Gallo, o jehož svěřence je logicky zájem i ve vyšších soutěžích.

„Zájem je, to je normální. Určitě nikomu nebráníme v rozletu. Naším úkolem je vytvořit v klubu takové podmínky, aby u nás chtěli zůstat. Sponzoři, ať už obec nebo pan Charvát a další nad námi i v těžké době drží ochrannou ruku, takže se to daří,“ říká Gallo. Hned ale dodává, že ho iritují poznámky, že skládá tým z „žoldáků“.

„Snažíme se zabudovávat naše vlastní hráče a docela se nám i daří. Radek Zapletal s Filipem Sasákem jsou v kádru už z nižších soutěží. Je tady Malínek, je tady Snášel. Chceme tady ty domácí pořád mít. Proto říkám, že kraj není priorita za každou cenu. Pokud na to kádr mít nebude, tak můžeme klidně hrát jinou soutěž,“ podotkl.

Teď to ale vypadá spíš opravdu na boj o postup. Olešnice se na něj začne chystat v lednu.

„Teď mají kluci volno, kvůli celostátnímu zákazu ani nic dělat nejde. Možná, kdyby přišlo nějaké uvolnění, tak se ještě potkáme před koncem roku, abychom se viděli, protože i z toho důvodu to děláme. Jinak bude stačit zahájit přípravu v lednu. Co mám zprávy, tak sezona by měla odstartovat někdy zkraje března,“ dodal Gallo.

I. A třída, sk. A

TOP STŘELCI

11- Pezzotti (Chvákovice)

10 – Puchr (Olešnice), Kamený (Konice)

9- Kováč (Olešnice)

TOP ZLÍ MUŽI

5 ŽK- Vlachopulos (Řetězárna), Frýba (Bělkovice)

3 ŽK + 1 ČK – Janíček (Troubelice)