Úspěšně vzhledem k tomu, kolik sestupovalo týmů. Tři kola před koncem jsme byli zachránění. Podzim nebyl ideální, především začátek. Maličko jsme zklamaní, že jsme to nedotáhli na páté či šesté místo, které byly blízko. Na neúspěch jsme si zadělali prvních pět kol. Za dalších 25 kol jsme, tuším, na třetím místě, ale ten úvod se nám nepovedl. To je důsledek osmého místa. Byli bychom ale namlsaní, kdybychom nebrali jako úspěch klidnou záchranu.

Co vedlo ke zlepšení?

Návrat zraněných kluků. Většinu zápasů jsme hlavně na jaře byli kompletní, dokázali jsme z toho těžit. Důvodů bylo více. V létě přišli čtyři kluci do základní sestavy, takže trvalo, než si na sebe zvykli. Navíc vyšší soutěž, která je kvalitnější a museli jsme se adaptovat.

Také asi potence Jana Nimrichtra, který dal 25 branek?

Šáhli jsme do rozestavení, abychom hráli na dva útočníky a kluci si vyhověli. Honza to chytil za pačesy nastřílel spoustu gólů. Mira Rýznar měl snad sedmnáct asistencí. Dobře se dopňlvali. Pomohlo nám to po všech stránkách, byť bylo riziko hrát na tři obránce, jelikož to kluci nikdy nehráli. Ale zamakali jsme na tom v přípravě a na jaře se nám to vrátilo. Byli jsme agresivnější, spoustu gólů jsme dali z presinkových věcí.

Ukázal Postřelmov na jaře svůj potenciál?

Je to otázka. Klukům jsem říkal, že mají mančaft na první šestku. Nicméně čtyři týmy sestoupily a to, co k nám spadlo z divize - Přerov, Jeseník, plus postoupili ambiciózní nováčci Olešnice a Velká Bystřice, tak to bude teď těžší sezona. Navíc jsou tam změny jako Prostějov B, Uničov B, což k tomu taky nahrává. Nechci mluvit za vedení klubu, ale myslím, že se záchranou bude zase spokojenost.

Vy v Postřelmově končíte, proč?

Dostal jsem nabídku ze Šumperka na pozici šéftrenéra mládeže. Jsem jeho odchovanec, hrál jsem tam ve všech mládežnických kategoriích, naskočil jsem i za áčko. Pak se naše cesty rozešly, ale asi patnáctou sezonu trénuji mládež. Spekulovalo se, že bych převzal i áčko, ale po odchodu Pavla Tökölyho se to stabilizovalo a Petr Merta udělal kvalitní práci. Není to tak momentálně na stole, ale nabídku šéftrenéra jsem přijal. Záleží mi na klubu a je pro mě výzva klub posunout.

Říkáte, že jste trénoval už teď mládež, takže to již nešlo skloubit?

Spíše asi ne, budu se chtít věnovat pozici šéftrenéra mládeže naplno. Navíc jeden tým v přípravce povedu pořád, takže dojíždění by bylo velmi náročné. Asi by to šlo, ale bylo by to na hraně vytížení. Mám rodinu, takže jsem upřednostnil, že budu mít vše na jednom místě. Odtrénuji si svůj trénink, podívám se na kolegy z jiných kategorií a probereme co se dá. Nebudu to mít tak rozlítané. Budu si moct víkend naplánovat, protože se mi stávalo, že jeden den jsem byl s přípravkou, druhý s Postřelmovem a s rodinou vůbec.

Penalta Roberta Juráska v sobotním utkání Postřelmov - Určice. | Video: Miroslav Pergl

Je tam stále varianta, že kdyby se áčku nedařilo, tak byste se tam posunul?

Není to na pořadu dne. Stabilizovalo se to a hrálo se dobře. Kdyby se nedařilo, tak by to varianta asi byla, že bych to vzal jako trenér z vlastních zdrojů, jelikož trenéři jsou nedostatkové zboží. Záleželo by ale na vedení.

Jak své angažmá v Postřelmově hodnotíte?

Přišel jsem tam v průběhu jara, když se v I. A třídě klukům moc nedařilo. Šli od porážky k porážce, byly i vysoké, takže jsem si zažil své. Sice jsme porazili suverénní Konici či Olešnici, ale prohráli s Bohdíkovem, který byl poslední. Přes léto se to povedlo stabilizovat. Následoval snový podzim, hráli jsme v pohodě. Pomohly nám příchody Šichora s Bačíkem. Jeden zápas jsme vyhráli dokonce 10:0. Na jaře jsme o ně přišli, ale dotáhli jsme sezonu k historicky prvnímu postupu klubu do krajského přeboru, i když nás Určice předběhly. Hodnotím to pozitivně a nějaký můj podpis tam zůstane.

Jak se vám klub opouštěl?

Bylo to pro mě těžké. Přemýšlel jsem nad nabídkou týden. Dvě tři noci jsem se moc nevyspal, probíhalo mi to hlavou. Bylo emotivní, když jsem klukům svůj konec oznamoval. Když mě pak hráči na závěrečné s fanoušky vytleskávali, bylo to dojemné a byl jsem naměkko. Bude se mi stýskat, rád se tam zajedu podívat na fotbal. Věřím ale, že po profesní stránce se tenhle můj krok bude vyvíjet dobře.

Je možná nějaká spolupráce Šumperku a Postřelmova?

Už nějakým způsobem probíhala, protože jsem vazby měl. Přišli kluci z dorostu Šumperka Matura a Šincl. Do budoucna bychom mohli pokračovat. Postřelmov by o to stál, Šumperk viděl, že mladí dostávali šanci. Může to fungovat. Navíc nevíme, jak to bude vypadat na okrese. Velké Losiny sestoupily, Rapotín spoléhá na cizí hráče, nevím, co v Zábřehu po změně vedení. Možná ani tolik variant pro mladé nebude. Na druhou stranu Šumperk má své béčko, které postoupilo do I. B třídy a v budoucnu se možná pokusí i o I. A třídu.

Má už za vás Postřelmov náhradu?

Řešilo se to intenzivně, ale nic hotového nebylo. Jestli se to v posledních pár dnech změnilo, netuším. Chtěl bych ještě zmínit, že jsem toho prošel ve fotbale hodně a s předsedou Radkem Mičundou byla výborná spolupráce. Takhle si to představuji. Nic jsme neměli na papíře, nemuseli jsme nic podepisovat, ale co se řeklo, to platilo. Bylo na něj spolehnutí. Chtěl bych mu poděkovat, že mě tam vzal a den po tom, co mě vyhodili z Rapotína mi psal, jestli se nepotkáme a dal mi šanci.