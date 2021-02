Zkušený stratég pamatuje dobu, kdy Sulko hrálo třetí ligu, v minulosti na regionální úrovni vedl také Šumperk, Mohelnici, Jeseník či Rapotín.

„Stejný záměr už jsme měli v létě po odvolání kouče Rolinka, ale tehdy se nenašel vhodný kandidát. Trenér Otto Jáně byl sice v hledáčku, jenže tehdy musel na operaci kyčlí, takže z toho sešlo. Teď už byl k dispozici a nakonec jsme se před Vánocemi domluvili,“ prozradil Deníku dosavadní kouč a zároveň klubový předseda zábřežského Sulka Jaroslav Appl, který tak nyní bude mít o něco volnější ruce.

„Alespoň se opět mohu plně věnovat své předsednické funkci a ušetřím si nervy, které mnohdy člověk prožívá na lavičce během zápasů,“ doplňuje s úsměvem Jaroslav Appl.

Jeho nástupce Otto Jáně poté bude mít jasný úkol, zachránit Zábřeh v krajském přeboru. Kdysi třetiligovému týmu aktuálně patří v tabulce až předposlední pozice s tříbodovou ztrátou na čtrnácté Bohuňovice, které navíc mají zápas k dobru.

Ale stejně jako ostatní fotbalové kluby i Zábřeh nyní žije v nejistotě, jestli se vůbec soutěž rozjede. Momentálně kvůli pandemii koronaviru nemohou amatéři společně ani trénovat a dřívější start jarní části krajského přeboru, který je naplánován na polovinu února, je dost nereálný.

„Asi jako všichni trénujeme na individuální bázi a nedovedu si představit, že bychom z takové přípravy, pokud by došlo k nějakému rozvolnění, najednou skočili rovnou do mistrovských bojů. Stále tak čekáme, co se bude dít v nejbližších dnech,“ okomentoval současnou situaci předseda SK Sulko Zábřeh Jaroslav Appl.