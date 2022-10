„S bodovým systémem bez penalt jsme jich neměli tolik, kolik bychom potřebovali a na to, že jsme osmkrát v řadě neprohráli. Potom navíc přišla série tří proher a ukázalo se, že na tu nejlepší čtverku nemáme,“ hodnotil prozatímní sezonu Jaroslav Appl.

Naposledy tým vyhrál s Konicí 2:0, přesto po tomto utkání skončilo angažmá Otty Jáněho na lavičce Sulka. Kouč jej vedl druhým rokem.

„Už když jsme jej kontaktovali na začátku, tak měl problémy s kyčlemi. Říkal mi, že když se kdykoliv objeví trenér, který by měl zájem a my také, tak bude ochotný odstoupit a je jedno, v jaké fázi sezony budeme,“ objasnil předseda.

„Cítím, že v tom lidé mohou vidět výsledky nebo že se v klubu něco děje, ale neděje se vůbec nic. Nebylo to kvůli výsledkům ani hráčsky tam nic není,“ dodal.

Lutínu se nedaří, vyměnil trenéra, ale... Záchrana bude složitá, říká nový kouč

A kdo tedy tým nově povede? Bývalý trenér divizního Šumperka Zdeněk Opravil. „Když jej v průběhu sezony odvolali, řekl mi, že už na podzim trénovat nebude. Ale teď jsme se spojili a říkal, že má chuť i kdyby to byly jen čtyři zápasy, které zbývají do konce podzimu, takže jsme se zatím do zimní přestávky domluvili,“ přiblížil Appl.

Nový trenér Zábřehu Zdeněk Opravil.Zdroj: Deník / Miroslav Pergl

„Nechtěli jsme takového trenéra nechat sedět. Dohodli jsme se, že to zkusíme takhle i s ohledem na další spolupráci, kterou si potom vyhodnotíme a uvidíme, co bude dál,“ pokračoval Appl.

Zdeňka Opravila však nečeká vůbec nic lehkého. V závěrečných kolech čeká Zábřeh venkovní duel v Želatovicích, doma Jeseník, derby v Mohelnici a následně Brodek u Přerova.

„Realita je, že bych byl spokojený s šesti body, protože se jedná o těžké soupeře. Je tam derbíčko, které příliš neumíme hrát. Třiadvacet bodů by znamenalo klidné přezimování, což bychom chtěli. Navíc trenér Opravil pracuje i s mladšími hráči a my je potřebujeme do sestavy zařadit, ať máme širší kádr, protože sezona je těžká,“ nastínil plány Jaroslav Appl.

Ohlasy z KP: Celky Losin a Jeseníku si zastřílely, Rapotín i Mohelnice bez bodu

Končící kouč Otto Jáně ale v klubu nemusí skončit úplně. „Strašně nám pomohl, s jeho prací jsme naprosto spokojeni, ale chtěl si odpočinou a nastala tahle možnost, tak jsme to udělali. Mohlo se to dohrát s ním na lavičce do podzimu, ale potom by si to u nás Zdena Opravil nevyzkoušel. Chtěli jsme to trošku oživit a trenérovi Jáněmu dopřát odpočinek. Nabídli jsme mu však jiné posty, třeba šéftrenéra mládeže. Máme i B-mužstvo, takže práce je dost,“ poodkryl Appl.

A co nastane, pokud se Zábřeh se Zdeňkem Opravilem nedohodne v zimě na pokračování? „Může to být tak, že budeme hledat trenéra, ale spekulovat nebudu,“ uzavřel Jaroslav Appl.