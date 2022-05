„Nechal jsem se přemluvit, že jim pomůžu se záchranou,“ popisuje kouč. A zpočátku to vypadalo nadějně. Přišel s ním také zkušený David Kobylík, který mu pomáhal jak z lavičky, tak z trávníku.

Přišel také Tomáš Škrabal z Nových Sadů, ale ten nakonec příliš nepomohl. „V úvodních šesti kolech byl klíčovým hráčem, ale potom přišel, že už nemůže, že má výrůstek na kyčli a končí,“ litoval Trnečka.

Pomoci měl kralickým také Pavel Hloch, jenž má zkušenosti například z druholigového Třince. „Jenže se na nás vykašlal. Když jsem mu psal, proč nepřijde, tak na zprávu ani neodpověděl. To je takový přístup…“ kroutil hlavou trenér.

Vyvolení, kteří měli pomoci k záchraně tak začali odpadat. „Mělo nás být čtrnáct, to už je mínus dva. Další navíc netrénují,“ pokračoval.

Místo alespoň dvou tréninků se tak v Kralicích nyní, když mělo jít do tuhého, sejdou pouze v pátek. „Úterky musím rušit, protože přijdou tři hráči. Ani v pátek nemám všechny. Přijde jich sedm osm,“ nechápe Trnečka.

Na podzim tak dokázal s týmem z Prostějovska udělat devět bodů. „Když jsme se na domácí zápas sešli ve třinácti, tak jsme byli relativně konkurenceschopní. Ale když pak jedete na zápas v jedenácti a nastoupí kluci, kteří na to nemají, tak hrajete od začátku v sedmi,“ nebral si servítky.

Sestup po 23 letech?

Do konce krajského přeboru zbývají čtyři zápasy a odstup od předposledních Dolan je čtyřbodový.

„Se záchranou to vidím špatně. Museli bychom alespoň dvakrát vyhrát. A když jsme zvítězili dvakrát z jedenácti kol, tak je utopie, abychom si mysleli, že vyhrajeme dvakrát nebo třikrát v posledních čtyřech kolech,“ je si vědom Trnečka.

Navíc ani los není Kralicím nakloněný. Doma mají třetí Želatovice a čtvrtou Mohelnici. Venku pak sedmý Jeseník a v posledních zápasech ve formě hrající Rapotín.

Navíc formu týmu ukázal i nedělní duel v Zábřehu, kde Kralice prohrály 0:6.

„Je nás dvanáct, z toho čtyři vůbec netrénují. Vezmu si nějaké kluky z béčka, které vůbec netrénuje, takže je to špatné. Jsem zklamaný, protože mi slibovali, že budou chodit. Ale takhle by mohl přijít Mourinho a nic by s tím neudělal,“ ví Trnečka.

„U mě je to jednoznačné, po sezoně končím, nebudu tam ze sebe dělat blbce a chodit kvůli šesti hráčům,“ dodal.

Kralice hrají krajský přebor nepřetržitě od sezony 1999/2000, ale poslední čtyři ročníky bojují v nižších patrech tabulky o udržení. „Je mi to líto, protože tradice v Kralicích je. Je tady osm srdcařů, kteří jsou z okolí a chodí hrát i se zraněním. Obvážou se, aby nás bylo alespoň deset a se sebezapřením jdou do toho. Ale je to o ničem. Krajský přebor už je nějaká soutěž a v ní se trénovat musí. Že my netrénujeme, se projeví. Jsou tady hráči, kteří mají tři tréninky za půl sezony a s tím se nedá hrát ani I. A třída,“ hodnotí Trnečka.

„Diváci, kteří mě znají, říkají, že mě litují, dodal.

Pokud Kralice opravdu sestoupí, nepůjde pouze o týmovou prohru. „I mě osobně to mrzí, protože za třicet let, co trénuji, jsem nikdy nespadl. Všude jsem hrál nahoře nebo postupoval – v HFK či Nových Sadech. Jednou jsem přišel také na jaře do HFK, kde měli rovněž jen deset bodů a pak se spadlo, ale to jsem po šesti zápasech odešel, takže to neberu jako svůj sestup,“ vzpomínal kouč.

Nyní ještě nic není definitivní, ale… „Musíme to nějakým způsobem dohrát. Doufám, že hráči přijdou, i když se prohrálo 0:6,“ uzavřel Karel Trnečka.

