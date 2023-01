Borci ze Šumperska skutečně na začátku využili svůj nováčkovský elán na maximum a z prvních osmi zápasů zvítězili hned ve čtyřech a k tomu přidali i jednu remízu s Plumlovem. Pak ale přišla série čtyř proher v řadě a po porážce Chomoutova prohra v Bludově, který se tak na ně v tabulce dotáhnul.

„Mrzí mě hlavně zápasy s týmy okolo nás, jako je Bludov nebo Olešnice. S těmi jsme mohli hrát lépe, urvat body a v tabulce se posunout. Hlavně s Bludovem nás to mrzí, protože už to byla předehrávka jara," krčil rameny libinský trenér.

Na aktuálním devátém místě z celkových čtrnácti tak nyní Johanovi svěřenci polykají zimní tréninkové dávky. „Začali jsme už v prosinci, protože jsem si všiml, že zejména mladým hráčům chybí síla. Je to těžké. Ostatní mužstva mají v kádrech staré zkušené hráče a my to máme namixováno zhruba napůl s dorostenci. V nastoleném režimu budeme pokračovat až do konce ledna," vysvětluje.

Dobrou zprávou pro klub z obce čítající 3200 obyvatel je fakt, že sehranost jejich hráčů z podzimu nebude rozbita nějakými velkými zásahy. „Určitě nás nikdo neopustí a posily se bohužel shání těžko," popisuje libinský lodivod.

„Nejvíce nás tlačí bota asi na gólmanském postu. Máme v bráně totiž mladého dorostence, který i přes všechnu snahu nemá správný gólmanský vzrůst. To se projevuje hlavně u standardek. Holt nepatříme k týmům, který by chtěl hráčům nabízet finanční prostředky za to, že u nás hrají," doplnil.

Dříve, než Libiňáci vyběhnou 2. dubna vstříc prvnímu jarnímu kolu proti Troubelicím, odehrají i nějaká přípravná utkání. „Zatím máme domluvené dva zápasy v Uničově na umělce. Soupeři by nám měli být Medlov a uničovský dorost," říká Libor Johan a na závěr dodává: „Na jaře pak nebudeme chtít spadnout. Doufám, že se nám jeho začátek povede podobně jako začátek podzimu, protože úplně ke konci se už body nebudou sbírat snadno."