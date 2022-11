Hektický úvod měl zápas mezi Brodkem a Medlovem. Domácí tým začal náporem, ale byl to Medlov, kdo šel v šesté minutě do vedení. Chvíli nato ale dokázal domácí Omelka srovnat, přesto hostující Kasal vrátil své spoluhráče do vedení.

Brodek ale slepenými góly ve 21. minutě z penalty a z 23. ze hry skóre otočil. Úvodní půli ale kromě pěti branek provázely také situace, které se příliš nelíbili domácím divákům a občas také hráčům obou týmů.

Vše vyvrcholilo o poločasové přestávce. Aktéři duelu mířili do šaten, kam vede cestička kolem posezení a tamního občerstvení. A jeden z domácích fanoušků hodil po trojici rozhodčích plastový popelník a zasáhl asistenta sudího číslo dvě Petra Brázdila.

„V poločasové přestávce při odchodu do kabin divák Brodku identifikovaný hlavním pořadatelem, hodil po trojici rozhodčích plastový popelník, ten se roztříštil o zeď a jeden úlomek zasáhl AR 2 do nosu, AR 2 nebyl zraněn a mohl pokračovat. Pořadatelská služba diváka vyvedla mimo areál stadionu,“ stálo v prohlášení STK KFS Olomouc, která předala přestupek k řešení disciplinární komisi.

„Ve 25. minutě to bylo 3:2 a hrálo se nahoru dolů. Pro diváka zajímavé utkání,“ hodnotil domácí kouč David Chuda. „Bylo to vyhecované a došlo k nějakému pošťuchování, když se na rozhodčího někdo sápal. Naštěstí pořadatelé zasáhli a vyřešilo se to,“ popisoval bezprostředně po utkání Chuda.

Disciplinární komise už incident vyhodnotila a potrestala klub Brodku u Přerova pokutou čtyři tisíce korun.

„My to samozřejmě nepodporujeme, dít by se to nemělo. S klukama jsme si v šatně jasně řekli, že to takhle být nemá. Jsem rád, že jsme ve druhém poločase uklidnili emoce, hrál se fotbal a ne ragby,“ dodal kouč.

Jeho tým ale zápas nakonec zvládl a v devadesáté minutě přidal čtvrtou trefu na konečných 4:2. V posledním odehraním kole pak remizoval 0:0 na půdě Dolan a po nepovedeném začátku mu patří čtvrté místo.