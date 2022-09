Za hosty pak byl jen mezi náhradníky Jan Fišara a úplně chyběl například Jaroslav Kožela.

Nováček soutěže vstoupil do utkání dobře a po dvou slepených gólech vedl ve 22. minutě už 2:0.

„Začali jsme aktivně, k čemuž jsem kluky nabádal, abychom Mohelnici zatlačili, což se nám povedlo. Z toho jsme vyprodukovali pokutový kop, který Jaromír Krása s přehledem proměnil a potom to byl zápas o Jirkovi Jašíčkovi, který hrál s neskutečnou chutí. Druhý gól dal po sólu přes čtvrt hřiště přes tři hráče a nádhernou přitaženou střelou na zadní. Měli jsme začátek z říše snů,“ pokračoval konický kouč.

FOTO: Slavia, derby i rekordní návštěva. V Kostelci slavili 90 let fotbalu

Jenže potom se od třicáté minuty spustil liják, čehož Mohelnice po pěti minutách využila ke snížení. O chvíli později mohla dokonce z podobné situace srovnat. „Byla to laciná branka. Rozmary počasí nás přibrzdily a do konce poločasu bylo hřiště neregulérní,“ sdělil Ullmann.

Normálně patnáctiminutová pauza se protáhla na hodinovou. Během té doby rozhodčí dvakrát kontrolovali stav hrací plochy a dlouho to vypadalo, že duel předčasně ukončí. „Čekalo se, až se voda vstřebá, naštěstí se utkání pustilo dál. Byl jsem z toho na mrtvici, protože se zdálo, že to ukončí,“ popisoval Petr Ullmann.

„Dvacet minut bylo hřiště pod vodou. Říkali, že se rozhodne za dalších dvacet minut. Voda se naštěstí rychle vstřebala a správci tomu pomohli, že trávník hráběmi propíchali a po pětačtyřiceti minutách byl hratelný,“ dodal.

Rozhodčí následně nechali týmy převléknout do suchých dresů a hráčům dali patnáct minut na rozcvičení. „Převlékli jsme se jen my. Mohelnici jsme nabízeli půjčení dresů, ale nechtěli. Původně nechtěli ani dohrávat, zatímco my jsme na tom trvali,“ přiblížil Ullmann.

Konice by totiž musela dohrávat už druhý duel ze čtyř kol. Už dnes (v úterý) totiž dohrává duel 3. kola v Jeseníku.

FOTO+VIDEO: Černo, průtrž a hřiště pod vodou. Jeseník duel s Konicí nedohrál

„Už to je komplikace. Hráči směnují a vím, že budu muset změnit sestavu. Navíc hrajeme až o půl šesté, čekat budeme na kluky, kteří končí o půl třetí v práci a až potom nás čeká dvě a čtvrt hodiny dlouhá cesta. Jsem ale rád, že kluci si udělali volno, máme fotbal rádi a porveme se o nějaké body. Večer se ale vrátíme až v jedenáct, o půl dvanácté a hráči jdou ráno zase do práce,“ vypočítával kouč.

Sobotní duel měl však pro Konici dobrý konec. Ve druhé půli dokázala odskočit na 4:1 a až v závěru inkasovala druhý gól.

„Trošku trvalo, než jsme se do toho dostali, ale potom rozhodl třetí gól, kdy Krása našel Davida Pospíšila na první tyči. Mohelnice s tím něco chtěla udělat, zatlačila nás, ale paradoxně jsme to byli my, kdy Jašíček utekl z půlky hřiště, obešel i gólmana a zavezl balon do prázdné branky,“ byl spokojený Ullmann.

„Jsem rád, že jsem na hřiště mohl pustit hráče, kteří chodí poctivě trénovat, ale nedostali tu šanci a poprvé si zkusili krajský přebor. Celé mužstvo předvedlo dobrý výkon a byly tam i nadstandardní výkony jednotlivců – Krásy, Jašíčka, Pospíšila. Beru to jako zasloužené týmové vítězství,“ chválil.

Ohlasy z KP: Lutín má první bod, Medlov vyhrál v Litovli, Dolany schytaly bůra

Sokol Konice – FK Mohelnice 4:2 (2:1)

Branky: 22. a 76. Jašíček, 20. z pen. Krása, 58. Pospíšil – 35. Ryba, 84. Fišara.

Rozhodčí: Trávníček – Aberle, Svoboda. ŽK: Blaha, F. Drešr, Janeček – Brulík, Vokoun. Diváci: 180.

Konice: Snášel, Procházka, Blaha (79. F. Bílý), F. Drešr, M. Bílý, R. Krása (83. Mostickyj), Janeček (90. Kořenovský), J. Krása, Pospíšil (M. Drešr) , Škrabal, Jašíček (83. Mrňka). Trenér Petr Ullmann.

Mohelnice: Hajtmar – Linhart, Pinkava, Knýř, Urbášek (68. Fišara), Srdýnko (60. Vokoun), Ryba, Kuba, Bača, Brulík, Pauliny. Trenér: Roman Kuba.

Beneš: Lidé musí pochopit fungování klubu. Prozradil, kde jsou peníze z přestupů