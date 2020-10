Na domácí straně pak tentokrát panuje obrovské rozčarování, když celek z lázeňské obce nedokázal udržet poločasové vedení 5:2.

O lepší výsledek se losinský tým připravil hlavně vinou nekázně, když celý druhý poločas musel dohrávat pouze v deseti. A Mohelnice nabídnutou výhodu dokonale využila.

„I za této situace jsme měli dotáhnout zápas k vítězství, i kdybychom měli míč zakopat třeba někam do lesa. O půlce si nikdo z nás nepřipouštěl, že bychom to nezvládli. Pustit takový náskok, to je velké zklamání,“ konstatoval úvodem pro Deník losinský hráč Jakub Tejkl, který se vrátil do hry po zranění.

„Věděli jsme, že nás nečeká jednoduché utkání, když Velké Losiny měly z posledních třech utkání skóre 10:1, ale třeba dva týdny zpátky v Rapotíně jsme si potvrdili, že se dá hrát s každým. Navíc Losiny chtějí hrát fotbal a to nám vyhovuje,“ řekl hrající trenér Mohelnice Roman Kuba.

Okresní derby poté začalo lépe pro domácí fotbalisty, když se již v 6. minutě trefil hlavou hrdina předchozího utkání v Rapotíně Tomáš Indra.

Mohelnice sice záhy srovnala trefou Petra Soukupa, jenž dostal balón za obranu a po kličce obránci dával na 1:1, Losiny ale bleskově odpověděly.

Ještě předtím však domácí David Hilbert vyfasoval žlutou kartu po ostrém zákroku na mohelnického gólmana Horu, jenž musel kvůli zranění kolene vystřídat.

Losinský hříšník svůj prohřešek o chvíli později odčinil gólem, poté přidal svou druhou trefu v tomto utkání Tomáš Indra.

Jenže přestřelka pokračovala. Ve 30. minutě zahráli domácí v pokutovém území rukou a sudí nařídil penaltu, kterou s přehledem proměnil hrající kouč Mohelnice Roman Kuba.

Ale do přestávky Velké Losiny znovu dvakrát kontrovaly díky trefám Barčíka se Šinoglem a nic nenasvědčovalo tomu, že by v tomto klání měli mít výraznější potíže.

Jenže krátce před odchodem do kabin vyfasoval po druhé žluté červenou kartu David Hilbert, jenž důrazně zajel i do náhradního mohelnického brankáře a od tohoto momentu to šlo s domácími fotbalisty hodně z kopce.

Mohelnický obrat v přesilovce

Hned v 50. minutě Mohelnice snížila, když se z dálky prosadil Miloslav Pospíšil, což hosty viditelně nakoplo.

„Najednou se to na nás začalo hrnout, soupeř začal tlačit a my jsme kromě jedné šance ve druhé půli nevymysleli vůbec nic,“ přiznal Jakub Tejkl.

Za stavu 5:3 následně hosté vysunuli na hrot hrajícího kouče Romana Kubu a spoléhali na dlouhé nákopy.

Po hodině hry Mohelnice dávala na rozdíl jediného gólu, když se prosadil Rostislav Nantl a domácí tak rázem zuby nehty museli bránit těsný náskok, bohužel pro ně neúspěšně.

V 84. minutě nasměroval utkání do penaltové koncovky dalekonosnou střelou z pětadvaceti metrů Jiří Rousek.

„Nikdo z fanoušků i našich hráčů v této chvíli nevěřil vlastním očím a to ještě mohla Mohelnice dokonat obrat v normální hrací době,“ prozradil Jakub Tejkl.

V 90. minutě totiž mohelnický Roman Kuba z přímého kopu orazítkoval spojnici losinské brány. Jeho tým přesto nakonec uhrál výhru na penalty.

„Jak jsem už řekl, zápas jsme si měli pohlídat. Vlastními chybami jsme se připravili o jasně vyhrané utkání,“ dodal smutně Jakub Tejkl.

„Trochu mě mrzí, že tentokrát dělali chyby ti zkušenější hráči, těžko křičet na dorostence, kteří předtím absolvovali utkání ve své kategorii. Přesto i za nepříznivého stavu o půlce jsem byl spokojený s tím, že se nebojíme hrát a byli jsme přesvědčení, že se dá s utkáním ještě něco udělat, což se nakonec potvrdilo,“ uvedl dále mohelnický kapitán a hrající kouč Roman Kuba.

„Losiny se po přestávce úplně zatáhly a čekaly, s čím přijdeme, trochu jsme přeskládali sestavu a povedlo se nám vyrovnat, dnes můžeme být za dva body rádi,“ uzavřel hodnocení nedělního derby Roman Kuba.

TJ Sokol Velké Losiny – FK Mohelnice 5:6 (5:2) Pen. 4:5

Branky: 6. a 18. Indra, 16. Hilbert, 32. Barčík, 41. Šinogl - 10. Soukup, 30. Kuba (pen.), 50. Pospíšil, 59. Nantl, 84. Rousek. Rozhodčí: Polanský - Machala, Čampišová. ŽK: Kocourek, Hilbert – Rousek. ČK: 44. Hilbert (Velké Losiny). Diváci: 119.

Velké Losiny: Hatala – Bližňák (46. Kubíček), Zatloukal, Žídek (62. Hegner), Andoniu – Hilbert, Kocourek, Žák (90. P. Navrátil), Šinogl, Barčík (46. Tejkl) – Indra. Trenér: Roman Maňka.

Mohelnice: Hora (14. Rozman) – Vokoun (56. Rousek), Kuba, Pinkava, Pospíšil – Čank, Pauliny, Nantl, Soukup – Srdýnko, Kožela. Hrající trenér: Roman Kuba.