„Co je u nás nového? Prakticky nic. Momentálně se hlavně snažíme vylepšovat zázemí a řešíme finanční stránku klubu,“ reagoval úvodem na dotaz Deníku předseda FK Mohelnice Jiří Rousek.

Již během podzimu představil účastník krajského přeboru na svém stadionu zrenovované občerstvení s posezením a pergolou. Jedním z dalších nápadů je poté i vybudování dětského hřiště.

„Největší věc, kterou teď řešíme s výhledem tak dvou let, je otevřená investiční dotace na rekonstrukci majetku, takže bychom rádi po dvanácti letech vyměnili povrch s umělou trávou,“ prozradil asi nejžhavější novinku z Mohelnice, kde stejně jako v jiných klubech aktuálně probíhá příprava jen individuálně.

„Ale asi to nestačí k tomu, že když někdo za měsíc řekne, začínáme hrát, tak hned všichni naskočí do zápasů. Nedovedu si představit, jak by všechno vypadalo, bavíme se o výkonnosti hráčů či riziku různých zranění. Za nás říkám, že pokud se sezóna nedohraje, tak jenom dobře, protože jsme na spodku tabulky. A stejně nevěřím, že se amatérské soutěže opravdu rozjedou,“ říká na rovinu Jiří Rousek.

Jeho tým by se tedy teoreticky vyhnul případným starostem se záchranou, přesto jako činovník sportovního klubu ze současné situace samozřejmě nemá žádnou radost.

„Nynější stav je jedna velká katastrofa. Bojím se velkého odlivu z řad mládeže, který sportovní kluby podle mě pocítí. Skutečnost, že jsme obětovali děti, když jsme jim zavřeli školy, kroužky, volnočasové aktivity, to může být do budoucna obrovský problém,“ míní Jiří Rousek.

„Když to řeknu dost extrémně, všechno směřuje k tomu, že současná generace bude negramotná a nepohyblivá. Nechci samozřejmě současnou pandemii zlehčovat, ale stav, kdy je prakticky zakázáno organizovaně sportovat, mě hodně trápí,“ doplňuje svůj pohled na věc.

V letošním roce navíc mohelnický fotbalový klub slaví výročí 75 let od svého založení a v ohrožení tak může být i exhibiční akce plánovaná při této příležitosti na konec července.

„Máme pozvaný Sigi team a chceme oslovit i naše internacionály a bývalé fotbalisty Mohelnice, kteří teď hrají ligu, jako třeba Michala Surzyna či Jakuba Yunise. Snad všechno nakonec dopadne. V této nejisté době je nesmírně těžké něco takového vůbec plánovat. Dáte do toho spoustu peněz, těšíte se, že může dorazit třeba tisíc diváků a ve výsledku ani akce nemusí kvůli opatřením proběhnout,“ dodal závěrem Jiří Rousek.