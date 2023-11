Bylo to neplánované. V červnu jsem na sebe ušil bič, že jsem v rozhovoru řekl, že bych chtěl dát za sezonu 40 gólů. Myslel jsem, že to je v mých silách. Měl jsem také docela dobře nakročeno, dal jsem devět gólů. Ale Žulová mě kontaktovala už v červnu, kdy jsem je dvakrát odmítl. Potom přes léto mi to ale vrtalo hlavou a každý mi říkal, že okres není pro mě a mám jít výš. Já jsem cítil nutkání zkusit se prosadit. Okolo 20. září se mi opět ozvali, že by byli rádi, kdybych šel. Pár kluků jsem v Žulové znal, dokonce se na mě byli podívat na utkání ve Vápenné. Řekl jsem si, že bych jim také mohl pomoci a podepsalo se to, i když s malými problémy, protože Lipová úplně nechtěla.

Vyhráli jste s týmem Zvole 7:0, dal jste čtyři branky, jak to hodnotíte?

Utkání jsme začali dobře, dali jsme dva góly a uklidnili se. Viděli jsme, že nejsou ve své kůži, chybělo jim asi pět hráčů ze základní sestavy. Já jsem dal první gól na 3:0, když jsem dostal míč mezi dva obránce, kam jsem si odskočil. Viděl jsem, že je gólman venku z brány takovým dloubákem jsem ho technicky obstřelil. Druhý byl po centru na přední tyči placírkou. Po změně stran to bylo takové rozhárané, ale pak udělal stoper chybu, sebral jsem mu míč a šel sám, podíval se, kde stojí gólman a uklidil jsem to k tyčce. U posledního jsem tušil, že se střela spoluhráče odrazí před bránu, to se potvrdilo a hlavou jsem míč dorazil.

Víkendové předehrávky prvních tříd komise zrušila ze dvou důvodů

Jste teď tedy spokojený, že hrajete vyšší soutěž?

Určitě, za to jsem rád a šťastný. Byli i takoví lidé, kteří říkali, že na I. B třídu nemám a nechytím se. Cítil jsem trošku tlak, navíc nám hned první dva zápasy nevyšly, já jsem v obou měl tutovku a ani jednu nedal. Byl jsem z toho smutný a padala na mě deka, že se nedaří. Nevěděl jsem, co dělám špatně.

Čím jste to změnil?

Po těch tutovkách jsem si říkal, že to není tím, že bych na to neměl, ale že chci tak moc, až to nejde. Měl jsem pak i zraněnou nohu. Řekl jsem si, že to tak má být a že si musím od fotbalu trošku odpočinout a nechtít tolik. Jel jsem také s přítelkyní na dovolenou a nemyslel na to, snažil jsem si to užít. Dva týdny jsem nehrál a jak jsem se vrátil, tak se mi povedl těžký zápas s Písečnou. Dal jsem dva góly a hned utkání nato přišly ty čtyři.

Za pět zápasů jste dal šest gólů, je to pro vás dobré?

Jsem hrozně rád, že jsem si spravil bilanci. Nechtěl jsem, aby to v Žulové brali tak, že mě koupili a tah jim nevyšel. Věřím, že jsem dokázal, že se ve mně nepletli.

V minulém rozhovoru jste mluvil, že máte ambice hrát ještě výš. Jsou pořád?

Určitě. Říkal jsem si, že mě hlodá, že jsem ve fotbale nikdy nic nevyhrál. Přemýšlel jsem, co byl můj úspěch ve fotbale, který bych měl takzvaně v tom CV. A došel jsem k tomu, že žádný. Štvalo mě to. Ale na druhou stranu jsem dostal před sezonou nabídku do Jeseníku B. Věděl jsem, že okres vyhrají s prstem v nose. Ale to zase není můj styl, že bych šel někam, kde bych pro úspěch nemusel nic moc udělat. Mám rád, když se o to musím poprat a není to zadarmo. Mám určitě ambice jít ještě výš. Netajím se, že bych jednou chtěl divizi nebo třetí ligu hrát. Vím, že to nebude jednoduché, když vidím fotbalový trend. Musím pro to dělat víc, než jen dvakrát týdně trénovat. Musím chodit sám běhat a vím, co mě čeká.

KP: Mohelnice těsně padla s Bělotínem, Rapotín lídra neobral

Když jste měl za cíl dát v okrese 40 gólů, kolik to je v I. B třídě?

Asi tentokrát žádné číslo nemám. Nechci na sebe klást nějaký tlak, protože vím, že jsou lidé, kteří by se toho hned chytili a podstrkovali by mi to. Vím, že když jsem pod tlakem, tak nehraji nejlépe. Chci hlavně pomoci týmu, protože vidím, že si to začíná sedat. Konstruktivně pracujeme na tom, kdo co má hrát, jak to hrát, kde kdo má stát. Řekli jsme si nějaké role, které dodržujeme. To je to, proč přichází ovoce. Nehrajeme jako jednotlivci, ale jako tým. Jsem rád, že jsme na tom tak, jak jsme. Měsíc a čtvrt jsme neprohráli.

S Žulovou jste nyní pátí, ale jen tři body za prvním Novým Malínem. Zároveň pouze sedm bodů před posledním béčkem Velkých Losin. Jaké jsou cíle?

Můj cíl je hrát ve vyšších patrech tabulky. Řekněme do třetího místa, což je reálné. Nechci předbíhat, jsem nohami na zemi, ale když vidím tabulku, tak můžeme spadnout i postoupit.

O postupu jste se nebavili?

Zatím ne. Uvědomuji si, že když jsme nahoře, tak můžeme být rychle dole. Jak říkám s legrací, tak mašina se rozjela a zastavila ve stanici, protože podzim skončil. Je to škoda. O úspěchu rozhodne zimní příprava, kdo pro to udělá maximum. Záleží na lidech, kdo bude chodit trénovat, protože zimní příprava jde hrozně vidět. Jsou to čtyři měsíce bez fotbalu, někteří nebudou nic dělat a to jde znát. Kdo do toho dá nejvíc nebo nejlépe posílí, tak to rozhodne.