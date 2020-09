Dvaadvacetiletý útočník nedávno předvedl parádní čtyřgólové představení v Zábřehu, vítězný gól zaznamenal na hřišti Jeseníku a naposledy si připsal hattrick v souboji nováčků doma s Brodkem.

„Takový raketový start do sezóny jsem fakt nečekal, ale především je to týmová práce a ty moje góly jsou taky zásluha mých spoluhráčů. Jsem hlavně rád, že se nám daří jako mužstvu, to je pro mě nejdůležitější,“ prozradil Deníku Jiří Ševčík.

Celek Rapotína je poté bezesporu zatím nejpříjemnějším překvapením v dosavadním průběhu krajského přeboru.

Jiskra zatím zabodovala v každém utkání. Staronový účastník soutěže má na kontě čtyři výhry a jednu porážku na penalty. Po zaváhání favorizovaného Šternberku se navíc uplynulý víkend Rapotín vyhoupl do čela tabulky.

„Je super, že jsme zachytili začátek, ale důležité bude vydržet. Máme sice mladý kádr, ale většina kluků prošla Šumperkem, takže vědí, o čem ten fotbal je. Snad nám to takto půjde dál,“ doufá rapotínský kanonýr.

„Ale stále jsme na začátku a bude to ještě těžké,“ dodává jedním dechem Jiří Ševčík, kterého však jeho produktivita nepřivádí „na mizinu“.

„Se spoluhráči jsme se naštěstí domluvili, že za góly nikdo do týmové kasy nic platit nebude, ale někdy jsou těžké ty večery, kdy oslavujeme úspěšný zápas,“ říká s úsměvem fotbalista, který ještě loni dával góly za Maletín v I. A třídě.

„Teď jsem prošel takovým fotbalovým restartem a momentálně jsem spokojený v Rapotíně, kde si fotbal zase užívám,“ prozradil spokojeně.

„V minulosti jsme měl v Šumperku takové těžší období, kdy jsem moc nehrál a klub mě nakonec vyměnil do Maletína (za Yevhena Ostrovku – pozn. aut.). Pak přišla nabídka z Rapotína, nad kterou jsem neváhal. Jsem rád za šanci, kterou mi dali a zase mám chuť do fotbalu,“ dodal závěrem Jiří Ševčík.