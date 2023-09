Těsnou výhru urvali fotbalisté Velkých Losin v nedělním derby na hřišti Zábřehu, kde o svém tříbodovém zisku rozhodli těsně před koncem. Cenný výsledek však zaplatili ztrátou dalšího hráče.

Velké Losiny urvaly cennou výhru na hřišti Zábřehu. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Zápas na straně hostů totiž po tvrdém souboji s protihráčem nedohrál Tomáš Kubíček, jenž skončil s otřesem mozku a naraženými žebry v nemocnici.

„Už tak máme rozsáhlou marodku. Z utkání jsem proto měl docela obavy a určitě jsme sem nejeli v roli favorita. Mohli jsme tady jenom překvapit, což se nakonec stalo,“ nechal se slyšet bezprostředně po skončení regionálního derby trenér Velkých Losin Květoslav Pospíšil.

Oba protivníci odehráli paradoxně předcházející soutěžní utkání se stejným soupeřem, konkrétně proti Dolanům.

Velké Losiny minulý víkend v rámci původního rozlosování, Zábřeh pak ve středu coby dohrávku úvodního kola.

A zatímco Sulko tedy na jasnou venkovní výhru nenavázalo, celek z lázeňské obce dokázal i v neúplné sestavě odčinit domácí nezdar.

„Asi jsme dneska nepředvedli nějaký atraktivní fotbal, ale výsledek jsme si vybojovali na hřišti bojovností a nasazením,“ pochválil své hráče Květoslav Pospíšil.

Úvodní dějství následně přineslo vyrovnanou partii, kdy na každé straně se zrodilo několik střeleckých pokusů, ale opravdu vyloženou šanci do přestávky diváci neviděli.

„My jsme se přizpůsobili hře soupeře, který jen nakopával balóny, vůbec jsme nehráli svoji hru. Minulé zápasy jsme se prezentovali dobrým fotbalem a kombinační hrou, to mi tam tentokrát chybělo. O to víc mě mrzí, že to bylo právě v derby, kdy přišlo hodně diváků,“ mrzel domácí výkon kouče Zábřehu Zdeňka Opravila.

„Byla to taková nakopávaná, možná se trochu projevila i únava, když jsme absolvovali už druhé utkání během tohoto týdne, na což se ale samozřejmě nechceme vymlouvat,“ řekl dále lodivod Sulka.

Krátce po zahájení druhé půle nejprve došlo k již zmíněnému inkriminovanému momentu, kdy musel trávník opustit viditelně otřesený hráč hostů Tomáš Kubíček.

Bezprostředně poté otevřel účet nedělního klání Matěj Šinogl a zajistil Velkým Losinám vedení, na které se domácí tým snažil rychle odpovědět, leč málem inkasoval podruhé.

Tutovku měl totiž na kopačkách rychlonohý losinský střelec úvodní trefy, toho však ve vyložené šanci vychytal zábřežský brankář Toman.

Na domácí straně poté spálil velkou možnost Karel Lukas, když po přihrávce Romana Puchra napálil míč pouze těsně vedle tyče.

Později se znovu musel dvakrát ukázat domácí gólman, aby Sulko z následného protiútoku srovnalo krok zásluhou Václava Holíka.

A když už se zdálo, že střetnutí skončí (zřejmě) spravedlivou remízou, přišel losinský výpad, kdy balón po akci Davida Hilberta zapadl vysokým obloukem do zábřežské svatyně na konečných 1:2.

„Soupeř dal dva góly, my jenom jeden, proto jsme prohráli. Nemyslím si, že by nás hosté nějak přehráli, ale mají šikovné brejkové hráče, kteří dokázali rozhodnout a potrestat naše chyby v defenzivě,“ dodal závěrem trenér Zábřehu Zdeněk Opravil.

SK SULKO Zábřeh – TJ Sokol Velké Losiny 1:2 (0:0)

Branky: 72. Holík – 53. Šinogl, 84. Hilbert. Rozhodčí: Perutka – Slota, Kundrát. ŽK: Žanda, Kováč, Puchr – Hatala, Lazarov, L. Hegner. Diváci: 281.

Zábřeh: Toman – Holík, Knápek, Paclík, Žanda (62. Nádeníček), Podhorný, Matějček, Kováč (90. Smékal), Puchr, Žák (90. Maistryzsin), Lukas (71. Kreutz). Trenér: Zdeněk Opravil.

Velké Losiny: Hatala – Zatloukal, Uvízl, Lazarov (90. Grézl), H. Hegner, Žák, Kubíček (52. Macek), Šinogl, L. Hegner (89. Bližňák), Hilbert, Mátl. Trenér: Květoslav Pospíšil.