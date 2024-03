Šumperský azyl fotbalistům Velkých Losin svědčí. Na zdejší umělce zvládli i druhé „domácí“ utkání v jarní části krajského přeboru. Po Brodku tady porazili i snaživý celek Určic.

Fotbalisté Velkých Losin v šumperském azylu porazili Určice. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Pro tým z lázeňské obce se tak jednalo o vítanou psychickou vzpruhu po nepovedeném vystoupení na hřišti Postřelmova.

„Dnešní vítězství se ale nerodilo lehce. Kluky jsem v kabině upozorňoval, že protivník, který hraje o záchranu, bude hodně nepříjemný, což se potvrdilo,“ konstatoval úvodem po výhře nad Určicemi losinský kouč Květoslav Pospíšil.

„Losiny byly zatažené, moc toho nepředvedly. Měli jsme územní převahu i častěji míč na hřišti. Hráli jsme do plných na úzké umělce v Šumperku. Bylo to přehuštěné. Losiny se snažily chodit do brejků, což jsme eliminovali,“ hodnotil kouč Určic Petr Gottwald.

Vše podstatné se následně odehrálo až po přestávce, když úvodní dějství nic zásadního a především změnu ve skóre nepřineslo.

„Museli jsme být trpěliví a nakonec se nám díky brejkovým situacím povedlo vstřelit dvě branky. Hosté se naopak do žádné gólové šance nedostali. Svou nepřesností několik rozvíjejících se akcí naštěstí pro nás pokazili. Výsledek určitě těší a doufám, že se od něho zase odrazíme k lepším výkonům,“ doplnil lodivod Velkých Losin.

Druhá půle nejprve odstartovala nepříjemným momentem, když losinský kapitán Jakub Zatloukal inkasoval nešťastnou ránu balónem zblízka přímo do obličeje. Musel být ošetřen, duel však dohrál.

Po hodině hry se pak lázeňský celek dočkal kýžené trefy, kdy Jiří Uvízl z pravé strany poslal míč ve vápně na Matěje Šinogla, jenž pohodlně zakončil do odkryté brány.

„Kluky jsem nabádal, že rozhodne nějaká chyba, kterých se Losiny dopustily, ale my jsme je nevyužili. Potom jsme udělali fatální chybu. Stoper s brankářem se nedomluvili. Tenhle gól rozhodl,“ litoval Gottwald.

V 81. minutě se následně úspěšný nahrávač Jiří Uvízl změnil i v úspěšného střelce a z otočky pojistil losinský náskok. „Pinos mohl vyrovnat, ale obstřelem levačkou trefil jen brankáře. Z brejku jsme pak ještě dostali na 2:0. To už ani nehodnotím, protože jsme se snažili vyrovnat a hráli na riziko,“ dodal hostující kouč.

Definitivní pojistku mohl záhy přidat střídající matador Ivo Lazarov, leč ze samostatného úniku nakonec trefil jen tyč.

Hosté po nedělní porážce od Velkých Losin klesli na poslední příčku průběžné tabulky krajského přeboru. „Hra i přístup jsou dobré, ale na herní projev se nehraje. Sráží nás individuální chyby, kterých se neumíme vyvarovat. Máme problémy se střílením branek. Psychicky je poslední místo nepříjemné, ale naštěstí je tam minimální bodový rozestup. Musíme ale začít sbírat body a za každou cenu nějaký získat s Rapotínem,“ uzavřel Gottwald.

TJ Sokol Velké Losiny – Sokol Určice 2:0 (0:0)

Branky: 61. Šinogl, 81. Uvízl. Rozhodčí: Vít – Aberle, Kreif. ŽK: Solano, Horák. Diváci: 120.

Velké Losiny: Horký – Barčík, Zatloukal, Krňávek, Uvízl, H. Hegner, Žák, Zajíc, Šinogl (85. F. Navrátil, Hilbert (57. Mátl), L. Hegner (63. Lazarov). Trenér: Květoslav Pospíšil.

Určice: Sohlich - Grulich, Gottwald, Mariánek, Solano, Piňos, Slezák (63. Paul), Kiška (70. Bureš), Vaverka, Horák, Škrabal (85. Navrátil). Trenér: Petr Gottwald.