Samotné utkání přineslo vyhecovaný a nervózní souboj s řadou šancí i důrazných soubojů z obou stran. Na víkendový tahák si pak do hlediště našlo cestu více než šest stovek diváků.

Klíčový moment duelu se odehrál v 53. minutě, kdy zlomil bezbrankový stav domácí matador Jaroslav Klemsa, jehož střelu nešťastně tečoval za záda vlastního gólmana losinský David Hilbert.

V samotném závěru nastaveného času pak využil dlouhého výběhu brankáře hostů Dominika Hataly domácí Martin Charvát a obloukem téměř z půlky hřiště poslal míč do prázdné brány.

Tím následně odstartoval bouřlivé rapotínské oslavy, když po závěrečném hvizdu propuklo na domácí straně doslova nespoutané nadšení.

Radim Netopil (trenér Rapotína): „Za výhru jsme nesmírně rádi. Tohle je pro nás opravdu speciální zápas a navíc Rapotínu se dlouhodobě proti Velkým Losinám příliš nedařilo, takže jsme rádi, že se nám povedlo dosavadní nepříznivou bilanci konečně zlomit.

Navíc body do tabulky jsme potřebovali jako sůl, když jsme vůbec poprvé v letošní soutěži vyhráli po devadesáti minutách. Sice jsme i minulé zápasy odehráli dobře, jenže nedáváme branky. Tentokrát se k nám přiklonilo štěstí tím úvodním šťastným gólem. Ale musím uznat, že soupeř hrál dobře a asi by zápasu slušela spíše remíza.“

A jak hodnotí celkovou atmosféru derby?

„Kdyby takové zápasy byly dvacetkrát za sezónu, bylo by to fajn. Přišlo plno lidí, zápas byl vyhecovaný, přinesl řadu šancí, kvůli takovým duelům ten fotbal hrajeme. Jen škoda, že je to pouze dvakrát do roka. I v Losinách vždy přijde parádní návštěva. Jsme rádi, že jsme dnes před skvělou kulisou urvali výhru a udělali radost našim fandům.“

Jiří Mika (trenér Velkých Losin): „Já mohu být spokojený jenom s první půlí. Myslím si, že tady jsme dominovali. Uzdravený Matěj Šinogl dal naší hře klid a myšlenku. Ale na druhou stranu mi v zápase chyběla větší dravost některých hráčů, jsme strašně slabí směrem dopředu, navíc úvodní gól jsme soupeři doslova darovali.

S druhou částí už panuje zklamání. Nebyla tam větší ochota, abychom se porvali o výsledek, proto jsme asi zaslouženě tam, kde jsme a je jenom na nás, jestli půjdeme v tabulce nahoru.“

A jak hodnotí celkovou atmosféru derby?

„Je skvělé, že přišlo tolik lidí, zápas byl plný emocí, ale to k derby patří. Škoda, že nebylo lepší počasí, nebo se zápas nehrál už na konci prázdnin, návštěva mohla být klidně ještě daleko vyšší, ale i tak byla atmosféra krásná a fanoušci na obou stranách se činili. Domácí lavička navíc po druhém gólu v eufórii vyběhla na hřiště, bylo vidět, jakou mají radost. Celkově opravdu atraktivní zápas.“

TJ Jiskra Rapotín – TJ Sokol Velké Losiny 2:0 (0:0)

Branky: 53. Klemsa, 94. Charvát. Rozhodčí: Trávníček – Matulík, Machala. ŽK: Juráš, Kupčík, Charvát, Ondráček – Hatala, F. Navrátil. Diváci: 620.

Rapotín: Max – Hegner, Ondráček, Juráš, Cejpek – Kupčík, Charvát, Ševčík, Svačinka (83. Hudec) – Klemsa (79. Morong), Boško (75. Šebela). Trenér: Radim Netopil.

Velké Losiny: Hatala – Zatloukal, Simon, Žídek, Kocourek – Mátl (72. P. Navrátil), Šinogl, Hilbert (72. Žák), Jurka (56. Macek) – F. Navrátil (64. Uvízl), Indra. Trenér: Jiří Mika.