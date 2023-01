Vedení 1. FC Olešnice na situaci reagovalo změnou trenéra. Ladislava Galla nahradí Otto Jáně, který většinu podzimu seděl na lavičce Zábřehu v krajském přeboru, ale na závěrečné duely jej vystřídal Zdeněk Opravil.

„Pan Gallo tady byl už dlouho - asi šest nebo sedm let. Neměli jsme teď ani výsledky a cítili jsme, že by to chtělo změnu a nějaký impuls pro hráče, protože spousta z nich uvažovala o změně dresu, že by chtěli něco jiného, tak jsme to zkusili takhle,“ komentoval sekretář klubu František Snášel.

„Trenéra Jáněho známe ze Zábřeha. Výsledky měl a co jsme se ptali hráčů, tak recenze byly pozitivní. Má jiný styl práce než pan Gallo. Je více zaměřený na herní stránky, chce pracovat hlavně na hřišti. Důležité také bylo, že byl volný,“ dodal na adresu nového kouče.

Úvod sezony neměla Olešnice tak špatný. Jenže v polovině podzimu tým opustil středopolař Marek Šichor, který zamířil rovněž do Postřelmova a od té doby získal tým nedaleko Bouzova jediný bod v sedmi zápasech, v nichž vstřelil pouze čtyři branky.

„Vzadu to nebylo špatné, ale chyběl nám útočník. Do sedmého kola to šlo, dokud tam byl Marek Šichor, ale pak nám odešel. Mysleli jsme, že mladí kluci to budou schopni ustát, ale ta zkušenost jim chyběla. Ze začátku jsme hráli dobře, byly tam zápasy, které jsme měli vyhrát a třeba by se to nastartovalo jinak, kdyby se to povedlo. Jenže pak to na kluky sedlo,“ hodnotil podzim Snášel.

„Zdravotní problémy pak měl ještě klíčový stoper David Čep, takže se to muselo různě kombinovat i vzadu a už to bylo špatné,“ pokračoval.

Posily

V minulosti se do olešnického fotbalu hodně angažoval Bohuslav Charvát, jehož finanční pomoc ale na začátku loňského roku opadla. Nyní se však ve fotbalovém prostředí proslýchá, že by se měl do klubu vrátit. „Zatím bych to nechal bez komentáře, ale jsme s ním v kontaktu,“ nechtěl potvrdit František Snášel.

Přesto by měla být Olešnice na jaře mnohem silnější, protože se mluví také o spoustě posil. Potvrzený by měl být návrat Marka Šichora z týmu lídra soutěže Postřelmova. Zpět do Olešnice by ze stejného týmu měl zamířit také útočník Martin Bačík. Mezi nové tváře by pak měli patřit bratři Heinzové. Lukáš Heinz v minulosti nastupoval za třetiligový Uničov, jeho bratr Petr spojil kariéru hlavně s Litovlí. Naposledy působili v Rakousku. „Můžu potvrdit, že o všech jednáme,“ řekl Snášel. Z Maletína by pak měl dorazit Dominik Zapletal.

„Nemáme to zatím podepsané, ale někteří kluci by měli přijít, chtěli bychom přibližně přivést pět hráčů,“ dodal na toto téma Snášel.

Cíl je tak jasný. Zachránit se v I. A třídě a případně se posunout do první poloviny tabulky, na kterou ztrácí sedm bodů.

„Když už jsme to tady vybudovali, tak se chceme udržet. Máme na to mládež a spojili jsme se s Bouzovem. Ale v první řadě musí přijít hráči. Když to půjde, tak se dá nahoru posunout, protože ztráta není nijak velká,“ uzavřel František Snášel.