V posledních letech si kluby na Olomoucku zvykaly, že lídrem jejich soutěže je Olešnice a uhrát s ní body by byl obrovský a nečekaný úspěch. Klub se vykopal ze IV. třídy až do I. A třídy. Tam postup Olešnice do krajského přeboru dvakrát zastavil covid. Rovněž v této sezoně po podzimu jí patří 2. místo v tabulce dva body za vedoucí Konicí.

Jenže na jaře to budou mít svěřenci trenéra Ladislava Galla složité. Do Uničova totiž odešel pravděpodobně nejzkušenější hráč stoper Roman Vejvoda, Miroslav Rýznar už naskočil o víkendu za Rapotín, Roman Puchr za Zábřeh, brankář Lukáš Hajtmar za Mohelnici a počítat kouč nemůže ani s dalším stoperem Tomášem Pospíšilem.

„Vypadá to, že skončil. Zatím zůstává naším hráčem, ale má zdravotní problémy, takže na jaře nejspíš hrát nebude,“ řekl Gallo na adresu Pospíšila, který hrál třetí ligu mimo jiné za Zábřeh či Hulín.

Otazník visí také nad nejlepším střelcem celé soutěže Martinem Bačíkem, u něhož se proslýchá, že v Olešnici také nebude pokračovat.

„Nevím, zatím jsme se nebavili, říkal, že se tento týden ozve. Buď si dá pauzu nebo nám pomůže. Je to v jednání, takže zatím nikam neodchází a v kádru pořád je,“ nerozsekl situaci Gallo.

„Samozřejmě jeho góly by chyběly. Je to zkušený borec, který má obrovský přehled ve vápně i okolo něj,“ dodal.

Oproti podzimu nebude za Olešnici nastupovat ani střední záložník Roman Vasiljev. „Kvůli práci, rodině a zdravotním problémům, co měl, jsme se domluvili, že nebude trénovat a pouze, kdybychom potřebovali a třeba se nám zranili hráči, tak nám přijde pomoct,“ objasnil Gallo.

Méně peněz

A čím to? Některé odchody můžou úzce souviset s menším přítokem peněz do klubové kasy od mecenáše Bohuslava Charváta.

„Pan Charvát nějakým způsobem podniká a v této době finance do sportu nepůjdou tak, jak chodívaly. Nějakým způsobem nám oznámil, že končí se spoluprací, ale ne úplně. Pořád nás bude podporovat nemalou částkou, která není zanedbatelná. Ale už do fotbalu nebude dávat takové množství prostředků, jaké dával. I z toho důvodu byly nějaké odchody, to je logické,“ potvrdil Ladislav Gallo.

Konec? Jen přání některých…

Nicméně ve fotbalové prostředí se také sem tam objevily informace, že by fotbal „na Oleškách“ mohl skončit. To ale Gallo rezolutně odmítl!

„To je přání některých lidí, kteří nás srovnávali s jinými mančafty jako Dubicko nebo Bouzov a neposlouchali, co jsme říkali. My jsme tady nevyhnali domácí hráče, začínali jsme od začátku s pěti zdejšími kluky a Filip Sasák či Radek Zapletal, což jsou borci, kteří mají přes čtyřicet let, tady hráli poslední třídu a pořád jsou právoplatnými členy kádru,“ zdůvodnil Gallo.

„Navíc je chod klubu zajištěný. Hodně nás podporuje bouzovská radnice a máme také drobné sponzory,“ dodal.

Klub navíc může sáhnout i do svých rezerv, protože má vlastní mládež. „Myslím si, že cesta, kterou jsme tady nastavili před šesti lety na znovuzrození fotbalu v Olešnici, je splněná. Máme čtyři fungující oddíly - přípravku, mladší žáky, dorost a muže. Už s námi hrají dorostenci a aniž bych je počítal, tak mám v kádru 15-16 hráčů. A to vím, že mi v létě vylezou dva šikovní a další rok další dva,“ pokračoval Gallo.

Co posily?

A když jsme zmínili odchody, tak je potřeba přidat také příchody. V Olešnici by měl na jaře nově hrát stoper Martin Kocourek se Zdeňkem Opravilem, útočník Martin Kováč a také záložník či obránce Michal Ševčík.

„Ten je naším hráčem, ale dva roky tady kvůli zaměstnání nebyl. Kocourek nahradí Vejvodu, to je šul nul a Kováč posílí útok,“ vypočítává Gallo.

V týmu také zůstává bývalý hráč Baníku Ostrava Marek Šichor. „Podařilo se nám s ním domluvit, ač měl nabídky do Moravské Třebové a nevím, kam… Bylo to jeho přání, protože se mu narodila holčička a nechtěl jezdit nikam daleko,“ potvrdil Gallo.

Jaké jsou cíle?

Olešnici přesto s Bačíkem (22 gólů), Puchrem (6) a Vasiljevem (6) odešla více než polovina branek a tak je zřejmé, že na jaře pravděpodobně nebudou diváci sledovat tu Olešnici, která v posledních letech dokázala soupeřům uštědřit vysoké příděly.

„Určitě budeme muset hrát jinak. Kádr, který jsme měli, vybízel, že bychom měli soupeře přehrávat kvalitou a prosazovat se ještě více, než jsme se prosazovali. Teď tam budou čtyři vyrovnané mančafty - Konice, Maletín, my a Postřelmov,“ myslí si Gallo.

A proměnily se tedy kvůli změnám nějak ambice, které byly nejvyšší, tedy postup? Vypadá to, že úplně ne. „Tým kvalitu má a neřekl bych, že by nějak oslabil. Pořád se chceme porvat o první místo,“ potvrdil Gallo.

Ale kdyby se postoupit přeci jen nepovedlo, tak by to v klubu nebrali jako přílišnou tragédii, jak by tomu asi bylo ještě před pár měsíci. „Kdyžtak bychom se chtěli zařadit do I. A třídy, což se říká, že je první liga vesnic a působit v ní co nejdéle to půjde,“ sdělil kouč.

První srovnání pro Olešnici, jak na tom je, přijde hned v sobotu, kdy přivítá v 15 hodin Náměšť na Hané a právě tento celek schytal na podzim od celku z vesničky u Bouzova největší debakl 0:12.

„Uvidíme, co kluci budou předvádět na hřišti a ukáže nám to hned tento zápas. V přípravě jsme jich totiž moc neodehráli a když, tak jsme nebyli kompletní. V kabině ale cítím odhodlání a dobrou atmosféru,“ uzavřel Ladislav Gallo.