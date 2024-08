Úvod duelu jasně patřil hostům, kteří sestoupili z krajského přeboru a budují nový mančaft. Několikrát zahrozili a také se dostali do vedení. Paseka ale dokázala odpovědět, když přímý kop Kučery nepříjemně skočil před brankářem a skončil v síti. Hostující gólman však nemohl mít čisté svědomí.

Oba týmy si vytvořily ještě několik šancí. Losiny dokonce daly gól, když Demeter, jedna z letních posil, nádhernou bombou obstřelil zeď a nedal Masaříkovi šanci. Jenže jeho spoluhráč Šinogl přeběhl v blízkosti zdi a sudí branku neuznal.

Neuznaný gól Velkých Losin v utkání s Pasekou | Video: Michal Muzikant

Těsně před exekucí totiž rozhodčí hráče instruoval, že musí být minimálně metr od zdi, což Šinogl nesplnil. Podle pravidel tak branku neuznal správně (máte jiný nebo stejný názor? Hlasujte dole v anketě).

„Neznalost neomlouvá. Řekli jsme si v šatně, že musí ustupovat na druhou stranu. Je tam to pravidlo, aby byla metr mezera pro gólmana. Neuvědomil si to, stává se to. Odčinil to ve druhém poločase, kdy dal hlavou tyč a ještě si to dorazil,“ řekl k situaci trenér Velkých Losin Petr Strnad.

Nebezpečný přímý kop Paseky | Video: Michal Muzikant

Do druhé půle pak dlouholetý účastník krajského přeboru vlétl náramně. Byl lepší a zaslouženě šel do vedení právě po trefě Šinogla.

„První poločas byl rozháraný, chvíli jsme hráli, co jsme si řekli, pak zlobil i soupeř. Po zásluze to bylo 1:1. Mohlo to být 2:2, 3:3. Po přestávce jsme se zlepšili. Už nám šly kombinace a přišly góly, kterých mohlo být i více. Jsme spokojeni, hrajeme to s mladými hráči. Jde jim to, otrkávají se,“ hodnotil Strnad.

Poté bylo Pasece ještě hůře, protože gólman Masařík byl příliš nízko a vyběhl pozdě, nacož fauloval unikajícího soupeře mimo vápno a viděl červenou kartu. Do brány tak musel útočník Michal Martinák, který však dlouho ve své kariéře chytal. Nicméně z nařízeného přímého kopu Paseka inkasovala.

Třetí gól Velkých Losin | Video: Michal Muzikant

„Vyloučení pomohlo, byl to poslední hřebík. Byl to takhle dvojitý trest a utkání to rozhodlo,“ uznal Strnad.

Zdramatizovat duel mohl Vojtášek po nádherném centru Kučery míč z voleje uklidil do sítě, jenže pomezní rozhodčí Fuchs při hraniční situaci k nelibosti většiny diváků zvedl praporek nad hlavu.

„Myslím, že to ofsajd nebyl, dával jsem si náběhový oblouk za obránce, ale rozhodčí to viděl jinak. Snížili bychom, ještě by to třeba bylo drama,“ vyjádřil se k situaci střelec a hrající trenér Petr Vojtášek.

„Bylo to sporné, ze své pozice to neumím posoudit. Každopádně to byl krásný centr, perfektně to zakončil, ale rozhodčí zamával ofsajd. Dobře pro nás,“ dodal Strnad.

Nebezpečný přímý kop Losin | Video: Michal Muzikant

A tak zůstal stav 1:3. Hosté pak v závěru ještě z brejku korunovali výhru čtvrtou brankou.

„Byl to náročný soupeř. První dvě kola jsme chytili ty nejlepší. V úvodní půli jsme s nimi drželi krok, škoda dvou tyček. Druhý poločas nás přehráli a do útoku jsme neměli prakticky nic, pak přišla červená karta a sesypali jsme se. V derby s Troubelicemi teď musíme získat první body. Skóre 3:10 není úplně pozitivní. Určitě zvedneme hlavy a budeme chtít vyhrát,“ uzavřel Vojtášek.

SK Paseka - TJ Velké Losiny 1:4 (1:1)

Branky: 24. Barčík, 58. Šinogl, 77. Zatloukal, 88. Thun.

Rozhodčí: Petr - Vláčil, Fuchs. Bez žlutých karet. ČK: 75. Masařík (P.) Diváci: 85.

Paseka: Masařík - K. Mako, Hloušek, P. Vojtášek, Geier, Píšek (59. Šlitr), Buchta, Kučera, Jelínek (73. Popelka), J. Mako, Martinák. Trenér: Petr Vojtášek.

Velké Losiny: Horký - Barčík, J. Bližňák, Zatloukal, Demeter, L. Hegner (90. Filip), Horáček (90. Bláha), Uvízl (60. Thun), Šinogl (89. Šefraný), Nevrlý, Hájek (90. T. Bližňák). Trenér: Petr Strnad.