„Že půjdu kopat, bylo ze strany trenéra. Poprvé jsem to zkoušel už v přáteláku, ale to jsem překopl i lapače. V mistráku jsem dostal důvěru v minulém zápase, to jsem ale trefil zeď. Napodruhé se to podařilo. Občas si na tréninku kopnu, tak trenér ví, že mám ránu a když mi sedne, tak je to nechytatelné,“ smál se osmadvacetiletý gólman Sudkova Patrik Boháč.

KP: Mohelnice trápila lídra, smolně padla. Postřelmov i Rapotín s pětkou

„Možná to jejich gólman podcenil. Bylo to z dálky, tak si nechtěl stavět do zdí více lidí než tři. Stoupl si zvláštně za zeď a myslím, že střelu dlouho neviděl. Trefil jsem to kolem hlavy jednoho z hráčů a mu se to objevilo asi až někde na vápně, asi nečekal, že to takhle trefím,“ dodal.

A pravděpodobně mu nevěřili ani jeho spoluhráči: „Mysleli si, že budeme balon hledat ještě v úterý na tréninku. Bylo tam takové to jejich, hlavně tref bránu.“

Zdroj: TJ Sokol Sudkov

Oslavy a bečky

Svoji parádní branku z přibližně pětadvaceti metrů oslavil svlečeným dresem a skluzem po kolenou před kamerou. „Věděl jsem, že tam je kamarád, který to točí, takže jsem se rozběhl tím směrem. Ale to, že jsem sundal dres a sjel po kolenou, to vyplynulo. Vůbec jsem nevěděl, jak se slaví góly,“ uznal, vzhledem k tomu, že od přípravky nastupoval pouze v bráně.

Jak se slaví vítězství po zápase ale moc dobře ví. A i vzhledem k jeho trefě stály oslavy za to. „Bylo to opravdu řádně oslaveno. Probíhaly tanečky až do ranních hodin, museli nás vyhánět z hospody, i když já jsem skončil trošku dřív než kluci,“ popisoval Boháč, který je také předsedou TJ Sokol Sudkov.

Samozřejmě první gól jej bude také něco stát. „Trenér říkal, že minimálně bečka musí být, tak uvidíme. Nebudu se tomu bránit, ještě, když se teď daří, tak něco do kabiny určitě přijde,“ potvrdil.

Vše se ale také může otočit. „Pokud bude možnost, vezmu si přímák znovu. Kluci mi navíc říkali, že když to zopakuju, tak mi všichni koupí bečku,“ nastínil.

Ambiciózní sen

I přes zapsání se do střelecké listiny si však prozatím svůj sen nesplnil. Ten je mnohem ambicióznější. „Můj sen je dát gól přes celé hřiště z výkopu, tak prosím všechny brankáře, aby byli vyběhnutí mimo vápno a dali mi ten prostor to zkusit. Za dorosty jsem takový gól dal už proti Libině, ale v mužích se mi to nepovedlo,“ prozradil.

Nyní si tak může dobírat některé spoluhráče, kteří nastupují v poli a na rozdíl od něj nemají ještě ani jeden střelecký zásah. „ Už taky něco proběhlo. Našemu klasickému exekutorovi jsem říkal, že už ho k tomu nepustím, ale dám mu individuální tréninky,“ smál se Boháč.

„Nějaké pošťuchovačky tam byly, ale zase si nemůžu moc vyskakovat, protože by mi to pak dali všichni sežrat za nějaké laciné góly z minulých sezon. Jakmile se ozvu, tak to mám zpět,“ pokračoval.

Borec na konec

Momentálně tak koluje video Boháčova gólu po internetu a jeho kamarádi se jej snažili dostat také do televize Nova do rubriky Borec na konec. „Označovali je tam, ale myslím, že budu muset dát gól ještě z větší dálky, abych se tam dostal. Celkově ale říkali, že z toho udělají virál na internetu. Viděl jsem, že to má několik tisíc zhlédnutí,“ sdělil Patrik Boháč. Na sociální síti X dokonce video komentoval bývalý profesionální fotbalista a nyní expert O2TV Jakub Podaný.