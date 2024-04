Těžký direkt doma vyfasovali fotbalisté zábřežského Sulka, kteří v regionálním derby nestačili na celek Rapotína, jenž se doposud na jaře v krajském přeboru zatím spíše trápí.

Neúspěšná standardní situace Zábřehu v nedělním utkání proti Rapotínu. | Video: Miroslav Pergl

Teď ale dokázal svému protivníkovi na jeho hřišti již během první půle zasadit tři smrtící údery a nakonec mohl slavit jasné vítězství 4:1.

„Pro nás to je velká facka, ze které se musíme poučit. Soupeř dal tentokrát do hry srdce, my jsme nestíhali v soubojích a chyběla nám větší agresivita,“ konstatoval smutně zábřežský kouč Zdeněk Opravil.

Zdroj: Miroslav Pergl

Rapotín se pak představil již bez trenéra Otty Jáně, jenž v minulých dnech u týmu Jiskry vinou nepřesvědčivých jarních výkonů skončil.

„Domluvili jsme se na ukončení vzájemné spolupráce a nyní hledáme náhradu,“ prozradil Deníku předseda rapotínského klubu Milan Stratil.

V Zábřehu měl mužstvo provizorně na povel Martin Šabo, kterému jeho spoluhráči bezesporu udělali velikou radost.

Skóre hosté otevřeli po půlhodině hry, když se z levé strany po zemi prosadil Jecu, aby o pár minut později poslal míč na vzdálenější tyč kapitán Ševčík. A když těsně před půlkou napálil balón do sítě ve vápně zcela osamocený Šmirják, akcie fotbalistů Sulka v tomto klání notně poklesly.

„Hráli jsme až moc školácky, častokrát uhneme ze souboje a necháme soupeře, ať nám dá gól. Rapotín byl efektivní v koncovce. Do čeho se dostal, tak dokázal proměnit. Hosté pokaždé krásně prošli až do zakončení, čemuž jsme jim ale dopomohli naší naivitou a laxností. Doufám, že v příštím zápase ukážeme daleko lepší přístup,“ doplnil lodivod Sulka Zdeněk Opravil.

Hosté byli při chuti i po přestávce, čtvrtý zápis do statistik měl na svědomí znovu rapotínský kanonýr Jiří Ševčík.

Nic na nepovedeném zábřežském vystoupení pak nezměnila ani trefa Miroslava Podhorného, jenž se parádně prosadil z přímého kopu a upravil výsledek do konečné podoby.

„Pro nás to byl opravdu povedený zápas. Kluci ukázali úplně jiné nasazení, než tomu bylo v předešlých kolech. Výborně si na hřišti dirigovali hru, zkrátka mezi nimi fungovala komunikace. A k tomu jsme dávali góly. Výsledek je tak možná trochu překvapivý, ale my jsme každopádně moc spokojení,“ řekl s úsměvem rapotínský Milan Stratil.

„Jenom doufám, že teď budeme takto pokračovat i nadále, abychom ukázali, že tento úspěch nebyl náhodný. Přál bych si, aby se kluci ještě poprali o šanci na třetí místo v tabulce. To by měla být naše motivace do zbývajících jarních zápasů,“ dodal závěrem funkcionář Rapotína.

SK SULKO Zábřeh – TJ Jiskra Rapotín 1:4 (0:3)

Branky: 59. Podhorný – 33. Jecu, 40. a 51. Ševčík, 44. Šmirják. Rozhodčí: Steier – Konečný, Vičar. ŽK: Kováč, Trunkát. Diváci: 330.

Zábřeh: Toman – Lukas (46. Pěnička), Žák (70. Trunkát), Puchr, Kováč, Podhorný, Žanda (84. Pelcl), Paclík (46. P. Holík), Matějček, Knápek, V. Holík. Trenér: Zdeněk Opravil.

Rapotín: Marek Machalický – Ostrák, Drozd, Kocourek, Draňa, Šmirják (76. Baum), Ševčík (84. Svoboda), Kmínek, Jecu, Milan Machalický (84. Hudec), Morong (70. Svačinka). Trenér: Martin Šabo.