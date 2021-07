„Šternberk měl ale více šancí, skvěle nám zachytal brankář Konečný. Ve druhé půli jsme ovšem udělali změny na určitých postech, což se vyplatilo. Šlo hlavně o morálku, dobře jsme se s tím poprali a v závěru jsme to díky ní urvali,“ hodnotil trenér Tatranu Petr Zatloukal.

Jeho tým do utkání nastupoval po těžkém středečním duelu v Uherském Brodu, kde padli až gólem v samotném závěru 0:1. „Tam jsme předvedli hodně dobrý výkon, ale asi se to v sobotu projevilo na fyzické odolnosti. Také počasí mělo vliv na náš výkon, který nebyl optimální,“ přiznal Petr Zatloukal a vysekl poklonu soupeři.

„Šternberk má velmi dobrý tým. Myslím, že opět bude hrát o nejvyšší příčku a do divize se dostane, což mu přeji,“ dodal všechovický kouč.

Teď už se Všechovice soustředí na po dlouhé době soutěžní zápas. A nepůjde o jen tak ledajaký duel. V neděli v 17 hodin nastoupí v Hranicích proti domácímu SK.

„Víme, že jedeme k velice silnému a dobře připravenému soupeři. Ale je to derby a pohár, dít se mohou různé věci. Pro nás to bude dobrá prověrka,“ těší se Petr Zatloukal. „Určitě do toho zápasu nejdeme s velkým očekáváním, jedeme tam s respektem k soupeři,“ uzavřel.

Tatran Všechovice - FK Šternberk 1:0 (0:0)

Branka: 82. Skácel.

Všechovice: Konečný – Hostaša, Zezulka, Richter, Dluhoš – Rolinc, P. Plešek, Orava, Hrdlička -Hrabovský – Skácel. Střídali: Adamčík, Hoffmann. Trenér: Petr Zatloukal.

Šternberk: Kopřiva – D. Kuba, Sekela, M. Kuba, Juřátek- Lošťák, Samek, Tögel, Odstrčil, Zifčák – Kryl. Střídali: Vašička, Gábor. Trenér: Ivo Lošťák.