1. kolo

Martin Schön (Lutín)

Na průnikovou přihrávku od spoluhráče v ideálním načasování reagoval Martin Schön. Lutínský fotbalista se dostal s míčem za defenzivu Dolan a levačkou ze strany až takřka rutinérsky přehodil vybíhajícího brankáře.

2. kolo

Martin Fryčák (Bohuňovice)

Na první domácí gól po postupu do krajského přeboru čekali fotbalisté a fanoušci Bohuňovic do 35. minuty duelu s Velkými Losinami. O důležitý zásah se postaral Martin Fryčák a nebyla to žádná šmudla. Střelec Bohuňovic si nachystal za vápnem míč na levačku a s naprostou přesností jej poslal pod břevno.

3. kolo

Jakub Zachar (Černovír)

Přímočará akce se vydařila Černovíru v utkání se Želatovicemi. Nákop z vlastní poloviny se po hlavičkovém souboji dostal až k rozběhnutému Jakubu Zacharovi. Ten s míčem chvíli unikal obránci a pak prudkou střelou překonal hostujícího gólmana.

4. kolo

Adam Přikryl (Lipová)

Rychlá akce se vydařila po zisku míče fotbalistům Lipové na půdě Kralic na Hané. Po centru z levé strany se balon dostal přes celou šíři pokutového území až k volnému Adamovi Přikrylovi. Ten nezaváhal a míč napálil z voleje do bližší šibenice.

5. kolo

Michal Čapek (Šternberk)

Hattrick zkompletoval v závěru zápasu proti Lutín šternberský Michal Čapek. Při rychlé akci do otevřené obrany soupeře se po patičce od spoluhráče dostal míč právě k Čapkovi, ten neváhal a levačkou uklidil ke vzdálenější tyči.

6. kolo

Daniel Šerý (Ústí)

Jediný gól Ústí v duelu se Šternberkem obstaral Daniel Šerý. Krátce po přestávce si dobře naběhl na přihrávku za obranu, posledního soupeře se zbavil kličkou a získal dostatek času a prostoru pro přípravu střely. Levačkou pak Šerý přesně uklidil míč k tyči šternberské brány.

7. kolo

Martin Skoumal (Lutín)

Druhý gól Lutína proti Želatovicím zajistil Martin Skoumal. Po přenesení hry od lajny na druhou stranu se míč dostal k rozběhnutému Skoumalovi a ten na nic nečekal a nekompromisně přehodil hostujícího brankáře.

8. kolo

Jan Šmirják (Bohuňovice)

Po dlouhém autovém vhazování do vápna Opatovic se po několika odrazech dostal míč k Jan Šmirjákovi. Kanonýr Bohuňovic si balon zpracoval hrudníkem a druhým dotekem pálil z voleje. Střela mu sedla ideálně a Šmirják pálil prudce mimo dosah gólmana.

9. kolo

Marek Okrouhlý (Medlov)

Svou kopací techniku předvedl nováčkovi soutěže z Bohuňovic Marek Okrouhlý. Fotbalista Medlova se postavil ke standardní situaci zhruba 25 metrů od branky a jeho pokus měl gólové parametry. Střelu zakroutil přes zeď k tyči a gólman se za balonem už jen ohlédl.

10. kolo

Petr Holoubek (Ústí)

Petr Holoubek vybojoval proti Černovíru míč pro svůj tým a fotbalisté Ústí se mohli vrhnout do útoku. Po narážečce se spoluhráčem se balon opět dostal k Holoubkovi, ten využil volnějšího prostoru a prudkou ranou k tyči překonal olomouckého gólmana.

11. kolo

Martin Jindra (Litovel)

Martin Jindra z Litovle si připsal rozhodující trefu utkání proti silnému Lutínu. Hosté udeřili ze standardní situace, přesný centr dolétl až k Jindrovi a ten bez zaváhání hlavou poslal míč mimo dosah lutínského brankáře.

12. kolo

Tomáš Fialka (Lipová)

Do zdánlivě nepříliš nebezpečné pozice u postranní čáry se s míčem pohyboval Tomáš Fialka z Lipové. Na defenzivu Mohelnice ale vyzrál, dokázal přejít přes soupeře a ranou z úhlu překonal dalšího bránícího protihráče i gólmana.

13. kolo

Týdenní anketa neproběhla.

14. kolo

Pavel Rak (Černovír)

Kontaktní branku proti Bohuňovicím si připsal v dresu Černovíru Pavel Rak. Přihrávku za pokutové území napálil pohotově z jedničky šajtlí a balon jen prosvištěl kolem hostujícího brankáře.

15. kolo

Tomáš Fialka (Lipová)

U kraje hřiště si převzal míč v utkání s Lutínem Tomáš Fialka z Lipové a po chvilce se rozhodl pro individuální řešení akce. Rychle si navedl balon do středu hřiště a z hranice pokutového území prudce vypálil. Rána zapadla ideálně za tyč a Fialka mohl se svým týmem jásat.

