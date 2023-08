„Letošní příprava byla poněkud kratší, než bych si představoval. Začali jsme s ní až čtyři týdny před sezonou a až na první týden, kdy jsme trénovali třikrát týdně, jsme se vrátili k dvoutýdenní normě. Hlavně proto, že většina kluků dojíždí a nebyla možnost to nějakým způsobem dávat dokupy," říká kouč Dynama Michal Vitásek.

„Na druhou stranu ale, i díky obnově béčka nás najednou začalo trénovat fakt hodně, což bylo pozitivní," dodal ale ihned.

Ani kádr, který v minulé sezoně naprosto jednoznačně ovládl šumperský okresní přebor, nezůstal přes léto beze změn. A pro celý javornický klub je pozitivní, že se jedná skutečně o posílení, nikoli naopak.

„Na jaře jsme měli z Jeseníku na výpůjčku Jirku Horáka, který už odteď bude našim hráčem. Za to jsme velice rádi, protože je pro nás klíčový. Nedávno se k nám pak po dlouhých letech v zahraničí vrátil Zdeněk Juriš, který má také svoje nesporné kvality. Aktuálně ještě řešíme dva odchody a dva příchody. Není to ale oficiální, a tak bych si to zatím raději nechal pro sebe," popisuje.

I přes už tu zmíněnou kratší přípravu stihli javorničtí fotbalisté odehrát i nějaká ta přípravná utkání. Nejdříve prohráli 1:4 nad celkem zpoza polských hranic z Gościc a potom se zúčastnili i turnaje v nedaleké Písečné, který ovládli a mohli tak nad hlavu zvednout putovní pohár tamního starosty. „V Písečné už za nás hráli všichni, kteří by měli nastupovat v sezoně," říká Vitásek.

Vzroste počet kvalitních zápasů

Co se týče minulé sezony, byli fotbalisté Javorníku naprosto nezastavitelní. Z dvaceti zápasů vyhráli všechny za tři body až na jeden, kdy po remíze 1:1 ve Vápenné rozhodl o jejich triumfu až penaltový rozstřel. Druhou Bělou pak za sebou nechali o propastných šestnáct bodů. Nyní ale přichází na řadu C skupina olomoucké I. B třídy a jejich kouči je jasné, že odteď to bude trochu o něčem jiném.

„Největší změna jistě nastane v rychlosti a důrazu. Já sám jsem B třídu zažíval dlouhá léta a vím, že rozdíl je hlavně ve vyrovnanosti utkání. V okrese je jeden či dva kvalitní zápasy za sezonu, tady už se ale dá očekávat, že jich bude okolo 80 procent. Tyto faktory jsme se snažili zohlednit i v trénincích. Dbali jsme zejména na kvalitní fyzickou připravenost," vysvětluje 36letý lodivod.

Potvrdí nová generace své kvality?

Ani tímto slavným postupem ale javornické stopy v okresu nezmizí. A-tým zde totiž nahradí nahradí nově založené béčko. A jeho účel je zřejmý. „Chceme, aby v něm dostali možnost hráči, kteří se zrovna nevešli do nominace áčka. Jelikož se v okrese střídá hokejově, šlo logicky na soupisku třeba i sedmnáct kluků. Teď tomu tak ale nebude. Navíc jsme po dlouhé době obnovili dorost a někteří díky němu mohou nakouknout do mužského fotbalu," konstatuje.

A s jakými ambicemi kráčí Dynamo vstříc nové výzvě? „Kromě záchrany si zatím žádné cíle nestanovujeme. Těch, kteří si I. B třídu ještě pamatují, už tolik nemáme. Je tu ale nová generace, která vyhrála okres a nyní by své kvality měla potvrdit o patro výše. Nejzajímavější zápas proběhne asi hned zítra, kdy si dáme derby s Žulovou. Na to se těší jak hráči, tak i diváci," uzavřel Michal Vitásek.