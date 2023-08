Předposlední srpnový den byly na programu dvě dohrávky úvodního kola krajského přeboru. Zábřeh si v ní vyšlápl na Dolany, které na jejich hřišti porazil 4:1.

Sulko Zábřeh | Foto: Deník/Miroslav Pergl

V řádném termínu se duel těchto dvou týmů neodehrál kvůli vytrvalému dešti a podmáčenému terénu. Ve středu však počasí také příliš nepřálo.

„Hrálo se na náročném mokrém trávníku, soupeř měl kvalitu a směrem dopředu byl silový a agresivní,“ řekl na úvod trenér Sulka Zdeněk Opravil.

A jeho tým také jako první inkasoval po chybě. „Zápas měl svižné tempo, chtěli jsme být aktivní, držet míč a soupeře přitlačit. Prvních dvacet minut se nám to dařilo, měli jsme tam standardku, po které trefil Doseděl hlavou tyč. Dostávali jsme se tam po brejcích a využili jsme chyby hostujícího brankáře, který míč namazal přímo Vencovi Kubečkovi na nohu a ten jej uklidil,“ popisoval trenér domácích Vojtěch Pospíšil.

Ještě do poločasu ale Zábřeh dokázal vyrovnat. „Vrátili jsme soupeři chybu, protože se nedomluvili naši obránci a přeskočil je míč. Vedením jsme se ukolébali a soupeř hrál dobře kombinačně,“ uznal Pospíšil.

Po změně stran Zábřeh dokázal duel otočit a v 75. minutě definitivně rozhodnout, když penaltu na 3:1 proměnil ve svůj druhý gól v utkání Miroslav Podhorný. Domácí Tomáš Kaluže navíc viděl při faulu červenou kartu.

„První půlka byla výborný z obou stran. Utkání mělo náboj, šance i góly. Soupeř nás u druhého gólu vykombinoval po autu na straně a zápas se tím zlomil. My už jsme byli všude pozdě. Penalta byla jasná, ale červená přísná, protože to bylo v souboji o míč,“ litoval Pospíšil dvojitého trestu v podobě penalty i vyloučení.

Zábřeh ještě v nastavení pečetil vítězství brankou na 4:1. „Musím týmu poděkovat, že pracoval celých devadesát minut. Dali jsme krásné branky, byť jedna byla z penalty, tak jí také předcházela hezká akce. Góly jsme dávali do prázdné po kombinacích po křídlech a centrech do kapsy,“ byl spokojený zábřežský kouč Opravil a dodal: „Soupeř pak už nakopával, protože na to má hráče a nějaké závary tam byly. Podržel nás však Lukáš Toman.“

Jeho tým se tak bodově dotáhl právě na Dolany. Oba celky mají po čtyřech kolech sedm bodů. V dalším kole přivítá Zábřeh Velké Losiny a Dolany Rapotín.

„Pokud budeme takhle pracovat, tak výhry budou častější. Je to jen o našem přístupu. Soustředíme se teď už na derby s Losinami. Věřím, že utkání zvládneme a dorazí hodně lidí,“ uzavřel Zdeněk Opravil.

FC Dolany - SK Sulko Zábřeh 1:4 (1:1)

Branky: 21. Kubeček - 28. a 75. z pen. Podhorný, 58. Puchr, 90+2. Lukas.

Rozhodčí: Kouřílek - Konečný, Hrbáček. ŽK: Kudýn, Korec, Pírek - Žák, Lukas. ČK: 73. Kaluža (D.). Diváci: 100.

Dolany: Urbášek - Kubeček, Foukal, Kaluža, Grossmann, Sedláček (75. Slota), Seibert (67. Pírek), Outlý, Kudýn, Korec, Doseděl. Trenér: Vojtěch Pospíšil.

Zábřeh: Toman - Holík, Knápek, Nádeníček (87. Kreutz), Paclík (92. Novák), Podhorný (89. Balcárek), Matějček, Kováč (92. Smékal), Puchr, Žák, Lukas. Trenér: Zdeněk Opravil.