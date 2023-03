„Chtěli jsme ho trénovat, ale trénovalo nás méně, než jsem čekal. Neustále byl někdo omluvený, nemocný či v práci. Nemohli jsme tomu dát sto procent. Ale dohnali jsme alespoň manko co se týče kondice. Jsem s přípravou spokojený tak na sedmdesát procent,“ řekl Opravil.

Chvíli před startem jarní části pak uvítal novou tvář v kabině. Z divizního Šumperku dorazil ofenzivní hráč Miroslav Podhorný, kterého kouč moc dobře zná ze společného působení právě v mateřském klubu Podhorného.

„Nechci, aby to bral jako nějakou degradaci, ale že se sem jde po zranění rozehrát. Přišel ještě na půl zraněný, takže toho v přípravě příliš nenatrénoval. Slibuji si od něj ale, že nám pomůže hlavně v zakončení a střelecké potenci. Věřím, že deset až patnáct gólů dá,“ komentuje Opravil.

Naopak prozatím se k týmu nepřipojil Lukáš Okleštěk a odešel Martin Novák. „Je to z důvodu pracovního vytížení, ale u Lukáše doufám, že se dá do pucu a co nejdříve se ukáže,“ říká kouč.

Problém? Výška

V samotné přípravě musel jeho tým zrušit duel s Rapotínem kvůli nemoci. Odehrál však jiné zápasy. Generálku s Mohelnicí pak na přírodní trávě. „Přechod z umělky nám dělal problém, ale to je klasika. Horší je, že jsme strašně malý mančaft a musíme hrát tak, aby se proti nám kopalo co nejméně standardek. Málo kluků totiž snese souboje,“ vidí největší problém Opravil.

Zábřeh je po polovině sezony desátý, jaký je tedy cíl? „Doufám, že se nás nebude týkat boj o záchranu. Chceme podávat solidní výkony a hrát útočně, aby fotbal byl koukatelný. Máme mladý mančaft a je v něm potenciál. Kluci si na styl hry zvykají a věřím, že přenesou do zápasů to, co po nich chceme,“ prozradil Zdeněk Opravil.

