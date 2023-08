Uplynulá sezona nebyla pro zábřežské Sulko z nejpovedenějších. Tým okolo trenéra Zdeňka Opravila bojoval až téměř do konce o udržení. Nakonec bral ve vyrovnané tabulce 11. místo.

V letním období pak hlásí několik odchodů. „Skončil brankář Roman Schubert, který jde s největší pravděpodobností do Zvole a z osobních důvodů Adam Švéda,“ prozradil kouč Zdeněk Opravil. Vypomáhat by tak na brankářském postu měl dorostenec Adam Bahounek. „Může ještě chytat za dorost, takže bude pendlovat mezi ním a áčkem,“ dodal trenér.

Velký otazník pak visí nad rychlonohým Michalem Sittou, který v uplynulém ročníku vstřelil pět branek a patřil k důležitým hráčům sestavy. „Byl na tréninku ve Šternberku a psal mi, že by tam rád hrál. Uvidíme, jak to dopadne. Počítám ale, že tam půjde,“ sdělil Opravil.

Odvolaná penalta a červená v první minutě. Oslabený Šumperk vyhrál v Jeseníku

Na jeho místo by pak klub chtěl získat Ondřeje Kováče ze Šumperka, což se mu nakonec podařilo. „Jsem rád, že se to povedlo. Tím pádem by nebyl odchod Michala Sitty až takovou ztrátou. Ale chtěl jsem vytvořit konkurenci, aby se více makalo na tréninku,“ říkal kouč.

Z dorostu či béčka se pak do kádru áčka připojili ještě Vojtěch Balcárek, Jakub Matějíček a Ondřej Paclík.

V přípravě pak Zábřeh remizoval 2:2 se sedmnáctkou Sigmy a porazil Lanškroun 2:1. „Byl jsem vždycky spokojený s prvním poločasem. Po prostřídání už nemáme takovou kvalitu na míči a tempo hry opadá. Není to podle představ, ale od prvních půlí bychom se mohli odrazit,“ věří Opravil.

Zároveň si je vědom, že kádr oproti minulé sezoně nikterak neposílil. „Potřebovali bychom ještě jednu opravdu posilu. Bojovali jsme o záchranu a tým se moc neobměnil, takže bych byl rád, kdybychom hráli uprostřed. Nechtěl bych spadnout,“ uzavřel Zdeněk Opravil. Na úvodní kolo krajského přeboru se pak tým dobře naladil. V generálce si poradil s Mohelnicí 2:1. Nyní je čeká na start venkovní duel na půdě Dolan.

Rapotín hlásí oslabení, v přípravě nedohrál ani jeden zápas. Přijde o kapitána?