Jeseník - Lipová 2:1

Branky: 66. Bouchal, 67. Bříza - 26. Vyhlídal.

Libor Sláma (trenér Jeseníku): „Chtěli jsme si do zápasu přinést pohodu z letní přípravy, která nám vyšla. Odtrénovali jsme ji v plném počtu, za což bych chtěl kluky pochválit. Chodili v šestnácti lide třikrát týdně. Věděli jsme, že Lipová posílila a přišli jim tam kluci z prostějovského dorostu. Jejich střeďák Spáčil nám dělal problémy.

Ale do utkání jsme nevstoupili špatně, měli jsme tam tři šance, ale přišlo známé nedáš dostaneš. Soupeř vystřelil, brankář Malysa to neviděl a smolně jsme prohrávali. Kluky jsem ale v šatně nabádal, že to přijde a nepřestali jsme. Po faulu na Červeňáka, dal první gól v jesenickém dresu Honza Bouchal - leváček - do šibenice. A Adam Bříza, který se vrátil po těžkém zranění, po dvou minutách otočil skóre. Hned nato měl ještě vyloženou šanci. Kdyby dal na 3:1, tak bychom to dohrávali v klidu. Ale i tak jsme to zodpovědně ubránili. Snad nás výhra uklidní a do Kostelce pojedeme potvrdit dobrou formu a také od nich něco dovezeme.“

Želatovice - Kostelec 3:1

Branky: 7. Zezulka, 58. Braun, 59. Čtvrtníček - 29. Lužný.

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Z mého pohledu se na první kolo hrál od začátku velice dobrý fotbal z obou stran. Kostelec, jako nováček soutěže, mne opravdu mile překvapil a hrál s námi naprosto vyrovnanou partii. V poločase jsme si museli pár věcí vysvětlit a myslím si, že druhá půle už byla v naší režii a zaslouženě jsme vyhráli. Nicméně jde vidět, že Kostelec je na tuhle soutěž velmi dobře připraven. My jedeme dál, máme před sebou dalšího nováčka z Konice a opět nás nebude čekat nic lehkého!“

Mohelnice - Litovel 1:3

Branky: 45. z pen. Kuba - 6. Bednář, 30. Bohanos, 73. z pen. Jindra.

Zdeněk Pospíšil (trenér Litovle): „Dali jsme si před zápasem úkol, co budeme hrát. Chtěli jsme nastoupit zezadu a chodit do brejků. Překvapilo mě, že jsem si myslel, že Mohelnice bude na míči a všechno, což byla, ale měla styl nakopávaných míčů. My jsme všechno posbírali a rychlými protiútoky jsme dali dva góly. Pomohla nám naše rychlá branka, která mužstvo psychicky nakopla. Gól Mohelnice padl po takové sporné situaci chvíli před poločasem. Potom domácí tlačili, my jsme šli do brejku, náš hráč udělal brankáři kličku a ten jej chytil za nohu. Penalta, 3:1 a zlomový okamžik. Domácí už pak jen zoufale nakopávali balony a šanci neměli. Osvědčily se nám posily včetně gólmana Kamische, který podal skvělý výkon, i když soupeř moc šancí neměl. Rovněž Erik Němec vepředu super. Táhli jsme za jeden provaz a je to velká vzpruha do dalších zápasů.“

Konice - Bohuňovice 1:1

Branky: 66. Kamený - 66. Fryčák.

Leoš Kalvoda (trenér Bohuňovic): „Jsem spokojený s výkonem i bodem, protože to bylo v Konici těžké. Jedná se o nováčka, byl to pro něj první zápas v krajském přeboru, takže hráči byli nabuzení. Mají tam šikovné kluky, ale zvládli jsme to, přestože tam nebyli oba Fryčáci a byli jsme mírně oslabeni. Obraz hry byl vyrovnaný, šance byly na obou stranách. Jen je škoda, že jsme za stavu 1:0 pro nás neproměnili penaltu.“

Čechovice - Rapotín 3:0

Branky: 55. Hanák, 65. Halouzka, 79. Šteigl.

Brodek u Přerova - Zábřeh 1:1

Branky: 53. Vařecha - 15. Knápek.

David Chuda (trenér Brodku): „V prvním mistrovském utkání jsme narazili na silného soupeře ze Zábřehu. Od začátku se hrál fotbal v solidním tempu. Hostující tým těžil z našich zbytečných ztrát a hrozil z rychlých protiútoků. V 15. minutě jsme bohužel neubránili rohový kop soupeře a prohrávali jsme 0:1. Poté se hra srovnala a viděli jsme vyrovnanou bitvu, kde se hrálo převážně mezi oběma šestnáctkami. Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi dobře a vytvořili jsme si mírnou převahu, kterou korunoval vyrovnávacím gólem Tomáš Vařecha po rohu Alfreda Složila. Kluci dřeli na doraz a na hřišti se bojovalo o každý metr. Oba týmy si vytvořily ještě pár příležitostí, které však neproměnily a tak utkání skončilo zaslouženou dělbou bodů. Chtěl bych kluky pochválit za enormní nasazení a dobrý přístup k utkání. Přestože se v naší hře vyskytovaly nepřesnosti, tak obětavostí a bojovností jsme to dotáhli alespoň na remízu. Pokud takhle budeme pokračovat, tak budu spokojený.“

Medlov - V. Losiny 1:0

Branka: 33. z pen. Kasal.

Dolany - Lutín 3:1

Branky: 5. Seibert, 82. Seibert, 91. Macháček - 51. Prucek.