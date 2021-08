Fotbalisté Medlova v úvodním kole brali dva body na půdě Mohelnice. V utkání sice prohrávali, ale ještě do poločasu dokázali po krásné akci vyrovnat. Na konci kombinace byl Mikuta, který zády k bráně patičkou usměrnil míč do sítě.

Ve druhé půli se Medlovu vyplatila nová akvizice Štěpán Sedláček, který stav otočil. Následně však svěřenci Jaroslava Rolínka pohrdli šancemi, za což je vytrestal hrající trenér domácích Roman Kuba a zařídil Mohelnici bod.

V následném penaltovém rozstřelu byli šťastnější hosté, kteří proměnily tři kopy, zatímco domácí jen dva.

Trenér Medlova Jaroslav Rolínek: „Nastoupili jsme proti silnému soupeři, bylo vidět, že spolu hrají dlouho a jsou sehraní, namixovaní staří s mladými. Měli jsme respekt proti takovému mužstvu, ale podali jsme bojovný výkon a remíza byla spravedlivá.“

Trenér Mohelnice Roman Kuba: „První poločas byl ze začátku nervózní, vyrovnaný. Oba týmy měly své šance a mohl vyhrát Medlov i my v základní hrací době. Nakonec byl šťastnější Medlov. S tím zápasem jsem ale spokojený nebyl, protože ve středu jsme hráli generálku s Olešnicí, za kterou jsem kluky pochválil a říkal jsem, že bych byl rád, kdyby takhle hráli i nyní. Byl to totiž dobrý kombinační fotbal. Jenže v sobotu jsme byli ustrašení. Za stavu 2:1 pro soupeře jsme se mezi sebou hádali a málokdo věřil, že vyrovnáme, ale povedlo se. Asi jsme si více nezasloužili a bod bereme.“

„Medlov má asi stejné podmínky jako my, protože trénujeme v sedmi lidech a je těžké něco nacvičovat. Snažím se dělat tři tréninky týdně, ale kluci stíhají maximálně dva. Nakonec ale i ty, co moc nechodí musím postavit, protože máme dva na střídání. Některé nevidím celý týden a oni ani neví, co se celý týden děje. Fyzicky je to potom poznat.“

FK Mohelnice - FK Medlov 2:2, 2:3 na pen. (1:1)

Branky: 26. Fišara, 85. Kuba - 42. Mikuta, 55. Sedláček

Další zápasy:

Tatran Litovel - TJ Sokol Bohuňovice 2:1 (1:1)

Branky: 36. Baránek, 67. Tomanec - 22. Fryčák.

Fotbalisté Litovle ve svém utkání s Bohuňovicemi sice prohrávali, ale dokázali souboj otočit a zvítězili 2:1. Dopomohla jim k tomu i červená karta, kterou dostal po druhé brance domácích hostující Horák. Vyfasoval ji během jedné minuty za diskuzi s rozhodčím. V deseti lidech už se Bohuňovicím nepodařilo vyrovnat.

Trenér Bohuňovic Jaromír Lukášek: „V prvním poločase jsme tam měli slibné brejky a šance, ale padl z toho jen jeden gól. Soupeř potom ze standardky vyrovnal. Ve druhém poločase už jsme to nedávali silově. Dostali jsme regulérní druhý gól a náš hráč se nechal zbytečně vyloučit. Dostal první kartu za kecy a místo toho, aby přestal, tak ještě přidal. Tohle si nemůže dovolit.“

Trenér Litovle Jiří Kohout: „Byl to spíše boj než pohledný fotbal. Hráli jsme na menším hřišti, protože na hlavním se dodělává tribuna. Věděli jsme, že to bude o soubojích a narozdíl od minulého roku jsme se soupeři v tomto ohledu dokázali vyrovnat, to rozhodlo. Hosté byli nebezpeční hlavně z dlouhých autů. Loni jsme hráli hezčí fotbal, ale s Bohuňovicemi jsme prohráli.“

TJ Jiskra Rapotín - FK Šternberk 1:2 (1:1)

Branky: 27. Svačinka - 37. Tögel, 60. D. Kuba.

Rovněž Šternberk v úvodu cesty za vysněný postupem, o který dvakrát za sebou přišel kvůli covidu, prohrával. Narozdíl od loňského roku ale dokázal v Rapotíně naplno bodovat díky obratu.

Trenér Rapotína Radim Netopil: „Do utkání jsme vstoupili dobře a eliminovali jsme hlavní zbraň soupeře, což byly křížné míče do krajů. Po jejich chybě jsme šli do vedení, ale těsně před poločasem jsme špatně vyřešili malou domů, gólman ztratil míč a soupeř do prázdné vyrovnal. Ve druhé půli už jsme se jim nevyrovnali a zatlačili nás, což vyústilo ve vedoucí branku. Potom jsme se snažili, ale žádnou šanci jsme si nevytvořili. Maximálně tam byla jedna sporná situace v 90. minutě, jestli nebyla penalta, ale v kontextu celého utkání vyhrál soupeř zaslouženě.“

FC Želatovice - Brodek u Přerova 1:1, 3:4 na pen. (0:0)

Branky: 84. Čtvrtníček - 61. Šebesta.