„Pavel Kubíček je dobrý kluk, snažil se do týmu vnést moderní prvky, ale kluci už jsou starší, tak se je těžko učili. Vázla komunikace a nebylo to ono. Naopak trenér Mrázek narovinu řekl, že ví, v jaké jsme situaci a že se kluci zbytečně bojí hrát, že by si to měli v hlavách srovnat, protože o nic nejde a je to jen fotbal. Viděli jsme tedy změnu, ta největší byla v atmosféře v týmu a zlepšila se také tréninková morálka,“ říkal sekretář TJ Sigma Lutín Petr Kovařík.

Domluva mezi klubem a trenérem byla původně do zimy. Nyní se však zdá, že by zkušený kouč měl na lavičce Lutína setrvat i během jarních bojů. Je tu ale jedno velké ale.

„V lednu podstoupil operaci kyčle, takže nějakou dobu bude trénovat na dálku. Bude předávat instrukce jednomu z nejzkušenějších hráčů Tomáši Losovi, který by jej měl zastoupit jako takový asistent,“ objasnil Kovařík.

„Kluci sami říkali, že by byli rádi, kdyby zůstal. Není to tak, že by si sami vybírali trenéra, ale už jsme tady pár převratů měli. Každopádně jsou teď tréninky pestřejší a dynamičtější,“ dodal.

Na předposlední Rapotín ztrácí Lutín jediný bod, na čtrnáctou Mohelnici to je už bodů šest.

„Podzim hodnotíme určitě špatně. Ono když se prohrávalo, tak to někteří začali šidit místo toho, aby se kousli. Vyhodnotili jsme si, že bylo všechno špatně - přístup hráčů, tým neměl tahouna a byla tam spousta zraněných,“ vypočítával Kovařík.

Nyní tak klub doufá, že se marodi vrátí a na jaře týmu pomůžou. Ne u všech tomu ale tak musí být. „U Kuby Chrásta je otázka, jestli půjde na operaci s křižákem. Otazník visí nad pokračováním kariéry Petra Lánera. Na podzim nám chyběl také Jirka Vymazal. Každopádně se někteří po zranění začali zapojovat už na závěr podzimu,“ popisoval sekretář.

Například brankářská jednička Miroslav Nejezchleb, který chyběl v několika zápasech, což nepomohlo lutínské defenzivě, která inkasovala 41 gólů, což je nejvíce z celé soutěže.

Lutín tak bude bojovat o setrvání v krajském přeboru. Zatímco například předposlední Rapotín zbrojí, přivádí posily a snaží se udělat všechno pro záchranu, v Lutíně žádné takové kroky nepodnikají.

„Chceme to nastartovat a kluci říkali, že se o udržení porvou. Je tam naděje, že budou makat, doufáme, že se chytí za nos a snad bychom se z toho ještě mohli vyhrabat a dohrát to se ctí,“ věří Kovařík.

Bez posil

Jenže žádné posily Sigma nehlásí a kádr zůstává stejný. „Budeme se snažit posílit, ale v dnešní době je to těžké. Nemáme silného sponzora ani peníze, abychom je mohli nakoupit. Doufáme, že se nám uzdraví z podzimu těch sedm, osm kluků. Hráčů máme dost, ale kvůli zdravotnímu stavu jsme to látali. Hrajeme s tím, co je k dispozici. Takže žádné významné posily nejsou a prozatím nejsme dohodnuti s nikým. Ani v dorostu není nikdo, kdo by byl schopný kádr doplnit,“ objasnil Kovařík.

„Určitě to nebude tak, že bychom to hrotili a přivedli pět hotových hráčů,“ dodal.

Ústup ze slávy

Není to přitom tak dávno, co Lutín krajský přebor vyhrál. V sezoně 2014/15 postoupil do I. A třídy, kterou hned vyhrál a od sezony 2016/17 hraje krajský přebor. V první sezoně skončil pátý, ale o rok později 2017/18 slavil prvenství. Postup ale odmítl. Rok nato skončil druhý - pouze o skóre za vítěznými Všechovicemi. Následně bral ve dvou nedohraných sezonách deváté a třetí místo a naposledy skončil jedenáctý.

Na kádru se projevuje věk a pomalu to vypadá, že TJ Sigma Lutín ustupuje ze slávy. „Máme starší mužstvo a vnímáme to jako ústup ze slávy. Ale věděli jsme a čekali jsme, že to tak dopadne. Umíme počítat a kluci stárnou - někteří skončili. Velkým oslabením byl konec Michala Skopalíka. Kdyby hrál, tak si myslím, že nejsme tam, kde jsme. Dokázal totiž zvednout výkon všech o dvacet procent,“ je si vědom Kovařík.

Přípravu na cestu za záchranou zahájil tým 17. ledna. „Ale není to tak, že bychom se chtěli za každou cenu zachránit. Chceme to vyzkoušet. Zkomplikovalo se to i s tím trenérem, protože tady byl jen párkrát a některé kluky vůbec neviděl hrát,“ prozradil Kovařík.

A i když by se záchrana Lutínu podařila, nikde není jasně dáno, že i v následujícím ročníku bude působit v krajském přeboru.

„Budeme přemýšlet, kam přihlásíme další sezonu. Zvážíme I. A i I. B třídu, jak to udělali třeba v Hněvotíně,“ poodhalil Petr Kovařík.

Je tak otázka, zda účast týmu v krajském přeboru po sedmi letech skončí. „Když se záchrana nepovede, tak spadneme,“ uzavřel Kovařík.