O Kralice není mezi hráči zájem

I když by se mohlo zdát, že Trnečkovo jméno bude hráče doslova přitahovat, není tomu úplně tak. K tomuto faktu jistě přispívá i aktuální tabulkové postavení, které prostě a jednoduše nikoho moc neláká.

„Bohužel, oslovil jsem asi patnáct hráčů, ale nikoho se mi sehnat nepodařilo. Přišel ale alespoň David Kobylík, který tady má dobré vztahy s předsedou,“ říká nový kralický kouč.

„Slíbil mi, že by u nás takových deset až jedenáct zápasů měl stihnout. Je to hráč, který byl v reprezentaci do 21 let, nastupoval v Bundeslize a i přes to, že má teď trošku nadváhu, je to pořád super hráč s vynikající kopací technikou, který by navíc mohl kluky v zápasech trochu usměrňovat,“ vypočítává Trnečka nesporné výhody mistra Evropy do 21 let.

To, že zatím kromě Kobylíka nikdo nepřišel, neznamená, že by se tomu tak nemohlo stát v budoucnu. Kralický kouč je totiž stále v kontaktu hned s několika hráči.

„Ještě by nám měl pomoct Tomáš Hrabal z Nových Sadů a v jednání je i jeho spoluhráč Jiří Božek. Dále jsem si vyhlídl dva mladší hráče ze Šternberka, kteří nemají moc šancí k prosazení se v jejich velice kvalitním kádru. Chci se tedy s Ivem Lošťákem domluvit na půlroční hostování. Dále jednáme s Prostějovem o hostování pro zhruba osm jejich dorostenců,“ vyjmenovává zkušený lodivod.

Ambice pro jaro? Záchrana

Situace v tabulce je nyní následující. Kralice na Hané jsou poslední s deseti nasbíranými body, před nimi o jeden jediný bod Dolany a dále Brodek u Přerova a Rapotín se sedmnácti body. A protože letos padá do I. A třídy pouze ten nejhorší celek, nejsou hráči Kralic ještě úplně v kritickém postavení.

„Na jaře bude záležet, jak se popasujeme se začátkem. Doma máme Velké Losiny a pojedeme do Lutína. Když tyto dva zápasy zvládneme, budeme moci jít v tabulce i výš a teoreticky bychom mohli atakovat i mužstva, která jsou třetí až čtvrtá od konce. Uděláme pro to maximum,“ uzavřel Karel Trnečka.

