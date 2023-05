To je případ také Jana Šmirjáka, který sice strávil podzim v divizní Břidličné, ale je hráčem Bohuňovic. Ty jej pak pustily na jarní část do Rapotína, ale pod jednou podmínkou.

„Když jsme se o hostování bavili, tak byla dohoda jasná. Nechtěl jsem, aby proti nám nastoupil, aby se kluci mezi sebou nepokopali. Že budeme hrát oba celky o záchranu, to nevadí. Neměli s tím problém, dohodu jsem podepsal já, hráč Honza Šmirják i předseda Rapotína Milan Stratil,“ říkal předseda Bohuňovic Jiří Jaroš.

„Na naší úrovni to byl přehnaný požadavek. Kývl jsem na to, aby mi ho pustili, protože jsme ho chtěli a byla to jejich podmínka. Byl jsem přitlačený ke zdi,“ sdělil Milan Stratil.

Podle dohody tak mělo být sobotní utkání bez Jana Šmirjáka. Už v týdnu ale bylo zřejmé, že to možná nebude jen tak, což se nakonec potvrdilo. Šmirják odehrál celých devadesát minut.

„Dohodu jsme prostě porušili. S trenérem i Honzou, který chtěl hrát, jsme se domluvili, že ho nasadíme. Honza se to snažil ještě vykomunikovat s vedením Bohuňovic, ale nechtěli na to slyšet. Za ty prachy, za jaké jsme ho na půl roku koupili, jsme ho nechtěli nechat sedět,“ řekl upřímně Stratil.

„Mrzí mě to, měli ji dodržet. Je to obrovská chyba klubu i hráče, který mi v týdnu volal, ale já jsem mu řekl, že dohoda je jasná,“ byl zklamaný Jaroš.

Vyvstala tak otázka, zda bude muset Rapotín zaplatit nějakou pokutu. Nebude. „Šlo o gentlemanskou dohodu mezi kluby, nemá cenu to řešit, není co, protože v ní nebyla žádná pokuta, takže nemáme co vymáhat. Příště si to asi budu muset lépe ošetřit a dát si tam pokutu třeba na padesát tisíc,“ objasnil Jaroš.

„Ověřili jsme si, co nás čeká a nemine v případě porušení. Žádný trest tam ale nebyl napsán, takže jsme do toho šli. Neporušili jsme pravidla soutěže, byla to dohoda jen mezi kluby. Vím, že to byla zrada a kdyby to udělal někdo proti nám, tak by se nám to také nelíbilo. Věděli jsme ale, o co se hraje a nemáme příliš variant, abychom Honzu Šmirjáka nahradili,“ přidal se Stratil.

Ani jeho přítomnost na hřišti však Rapotínu nakonec nepomohla. Jiskra padla 0:1 a její útočník se neprosadil. „Dali ho na střed zálohy, čímž ho zabili,“ myslí si Jaroš.

„S kluky z Bohuňovic se normálně pozdravil. Nestalo se, že by je sestřelil, čehož se báli. Není v takové herní pohodě, v jaké byl kupovaný. Je jasné, že Bohuňovicím vadilo, že hrál, vyslechli jsme si to, ale Honza se v utkání skoro vůbec neprosadil. Brali jsme ho jako střelce, ale dal zatím pouze jednu branku, takže jsem celkově trošku zklamaný. Jde na něm vidět, že chce hrát, vybojuje míče, ale není produktivní a v tom jsme potřebovali pomoct,“ hodnotil ještě Stratil.

Přestože Jan Šmirják porušil dohodu a nastoupil proti „svým“ Bohuňovicím, dveře má v klubu otevřené. „Na jeho návrat to nemá vliv, mám toho chlapce pořád rád. Myslím, že na něj byly tlaky z klubu. V létě se tak buď vrátí, nebo jestli si najde jiné angažmá,“ uzavřel Jiří Jaroš.