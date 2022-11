„Začátek byl z naší strany tragický, obrana neexistovala a Mohelnice si v útoku dělala, co chtěla. První dvě branky padly po našich chybách v rozehrávce střelami z hranice vápna. Do třicáté minuty to mohlo být klidně 0:6,“ hodnotil sekretář Losin Milan Grézl.

„Byli jsme zralí na ručník a víc než polovina mužstva na vystřídání. Navíc jsme přišli asi na delší dobu o zraněného Navrátila, který skončil v nemocnici,“ dodal.

Jenže…

Potom se začaly dít věci. Nejprve v 35. minutě z pokutového kopu snížil Ivo Lazarov a do šaten šli hráči Losin s dvoubrankovou ztrátou. „Dostali nás zpět do zápasu penaltou na dravého Hilberta,“ popisoval Grézl.

A hned minutu po přestávce se dostali na dostřel jediné branky. Následně slepenými brankami Uvízla a Hilberta skóre otočili. A to nebyla odehraná ještě ani hodina.

Ale Mohelnice dokázala reagovat okamžitým srovnáním. Potom branky přestaly padat a schylovalo se k remíze. Rozzuzlení přišlo až v poslední minutě. Velké Losiny dostaly výhodu penalty, kterou opět Ivo Lazarov proměnil a vítěz byl na světě.

Mohelnice navíc nepřišla pouze o body, ale také o Vlastimila Knýře a Jakuba Heidenreicha, kteří viděli červenou kartu za kritiku rozhodčího. Nelíbila se jim totiž penalta, jakou odpískal.

„Zápas nakonec rozhodla situace v závěru, Uvízl dostal průnikovou přihrávku mezi obránce a když se chystal ke střele, pověsil se na něj obránce, který mu v zakončení zabránil. Odpískanou penaltu někteří hráči Mohelnice neunesli a dva se museli poroučet do šaten po urážkách rozhodčího,“ přiblížil Grézl.

„Bylo to hodně zvláštní utkání. Hosté mohou jenom sami litovat, že neproměnili v úvodní půli své šance. Takový divoký průběh byl poznamenán těžkým terénem i hustou mlhou v závěru. Dohrávalo se na samé hranici regulérnosti. Hrát ještě o deset minut déle, tak se snad ani nedohrálo. Vyhráli jsme se štěstím, Mohelnice si nezasloužila odjet bez bodů,“ uzavřel Milan Grézl.

TJ Sokol Velké Losiny - FK Mohelnice 5:4 (1:3)

Branky: 35. a 90. obě z pen. Lazarov, 46. Kubíček, 57. Uvízl, 59. Hilbert - 5. Cikryt, 13. Fišara, 28. Kuba, 62. Kožela.

Rozhodčí: Doležal - Foral, Kreif. ŽK: Zatloukal, Žídek, Lazarov, Liďák - Pauliny. ČK: 90. Knýř, 90. Heidenreich (oba M). Diváci: 100.

V. Losiny: Hatala - Zatloukal, Uvízl, Žák, Žídek, Kubíček, Lazarov, Hilbert, Mátl, Navrátil (19. Charvát), Liďák (76. Fiala). Trenér: Květoslav Pospíšil.

Mohelnice: Rozman - Bača, Kuba, Knýř, Heidenreich, Srdýnko, Pauliny, Fišara, Brulík (76. Vokoun), Kožela, Cikryt (79. Ryba). Trenér: Roman Kuba.