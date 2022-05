„Soupeř nepřijel, volali mi v deset ráno, když jsem lajnoval hřiště, že se neslezou a nepřijedou,“ objasnil sekretář a správce hřiště Zlatých Hor Tomáš Dočekal.

„Tým se nesešel, bylo hodně zraněných a další byli pryč. Sešlo se to tak, že by nás bylo maximálně osm, takže se nejelo a zápas se zkontumoval,“ potvrdil trenér Vápenné Tomáš Nagy.

Ani jeden z týmů však tohle vyústění nepotěšilo. „U nás bylo konečně hezky, po té zimě už začala růst i tráva a byl by to první zápas, který by se odehrál za teplého počasí a sluníčka. Kluci byli zklamaní,“ popisoval Dočekal.

Navíc je to tak trošku kuriozita, protože pokud disciplinární komise nerozhodne jinak, tak to bude pro Zlaté Hory druhá domácí kontumační výhra za sebou. V půlce dubna totiž nepřijela k měření sil ani Vidnava.

„Ti se ale nesešli ani v dohrávaném kole v pátek předtím. Avizovali to dopředu na rozdíl od Vápenné,“ sdělil Dočekal.

Ve hře nebylo ani přeložení duelu Zlaté Hory - Vápenná. „Máme už dva přeložené duely, takže by nebyl prostor, aby se to dohrálo. Kluky to štve, ale na vesnicích lidé prostě nejsou,“ dodal Nagy.

Zlaté Hory tak s největší pravděpodobností zapíší další tři body a nadále budou z druhého místa pronásledovat vedoucí Černou Vodu.

A nejednalo se o jediný duel, který se v nižších soutěžích o víkendu neodehrál. Výsledek nepoznalo ani utkání IV. třídy OFS Olomouc mezi Královou a Huzovou. K němu rovněž nedorazili hráči hostujícího celku.

„Žádali jsme o přeložení, protože jsme věděli, že nebude dostatek lidí, ale asi to nedopadlo,“ sdělil sekretář Huzové Josef Cicko.